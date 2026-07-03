Embolo und Ndoy führen die Schweiz ins Achtelfinale

Die Schweizer Nationalmannschaft setzte ihren Weg im Turnier fort, nachdem sie Algerien im Sechzehntelfinale der WM 2026 mit 2:0 besiegt hatten.

Die Europäer trafen zu Beginn jeder Halbzeit einmal. Präzise Treffer von Breel Embolo und Dan Ndoy entschieden die Partie.

Embolo erzielt frühen Treffer

Die Schweiz startete sehr offensiv in die Partie und ging bereits in der 10. Minute in Führung.

Breel Embolo nutzte eine Lücke in der algerischen Defensive und brachte sein Team nach vorne. Die erste Halbzeit endete mit einem minimalen Vorsprung für die Schweizer.

Ndoy besiegelt den Sieg zu Beginn der zweiten Halbzeit

Nach der Pause benötigte die Schweiz nur eine Minute, um das zweite Tor zu erzielen.

In der 46. Minute traf Dan Ndoy zum 2:0. In der verbleibenden Zeit gelang es Algerien nicht, das Spiel noch zu drehen.

Nächster Gegner noch unbekannt

Dieser Sieg sichert der Schweiz den Einzug in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Der nächste Gegner der Europäer wird durch das Ergebnis des Spiels Kolumbien gegen Ghana ermittelt.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Schweiz — Algerien — 2:0

Tore: Embolo, 10; Ndoy, 46.

Schweiz: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria (Widmer, 87), Freuler, Xhaka, Ndoy (Ebisher, 87), Manzambi (Okafor, 71), Vargas (Rieder, 71), Embolo.

Algerien: Benbut, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez (Moussa, 71).

Die Schweiz zeigte eine souveräne Leistung in den Playoffs und bleibt im Kampf um den Titel. Nun erwartet das Team eine weitere harte Prüfung gegen Kolumbien oder Ghana.