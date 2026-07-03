Nagelsmann verlässt die deutsche Nationalmannschaft

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Nagelsmann verlässt die deutsche Nationalmannschaft

Große Veränderungen stehen in der deutschen Nationalmannschaft bevor. Cheftrainer Julian Nagelsmann wird sein Amt niederlegen.

Wie der Journalist Fabrizio Romano berichtet, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem 38-jährigen Spezialisten zu beenden.

Dreistündiges Treffen in Frankfurt

Quellen zufolge fand am 2. Juli im Hauptsitz des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt ein wichtiges Treffen statt.

In der dreistündigen Diskussion wurde Nagelsmann vorgeschlagen, seine Tätigkeit bei der Nationalmannschaft zu beenden.

Abfindung in Höhe von 7 Millionen Euro möglich

Zuvor wurde berichtet, dass Julian Nagelsmann im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung eine Abfindung in Höhe von 7 Millionen Euro erhalten könnte.

Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme zum Abgang des Trainers oder zur Höhe der Abfindung.

WM-Ergebnis war ausschlaggebend

Julian Nagelsmann leitete die deutsche Nationalmannschaft seit September 2023.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 konnten die Deutschen jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Deutschland schied nach einer Niederlage gegen Paraguay im Achtelfinale vorzeitig aus dem Turnier aus.

Nach diesem Misserfolg beim Mundial stand die Zukunft des Trainers ernsthaft zur Debatte.

Beginnt in Deutschland eine neue Ära?

Sobald Nagelsmanns Abschied offiziell bestätigt ist, wird der Deutsche Fußball-Bund in Kürze mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer beginnen.

Die Hauptfrage ist nun: Welcher Spezialist wird den vierfachen Weltmeister in eine neue Phase führen?

Julian NagelsmannDeutschlandDFBWeltmeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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