Die lebende Legende des Weltfußballs Cristiano Ronaldo hat beschlossen, seine lange und erfolgreiche Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden. Die laufende Weltmeisterschaft wird das letzte internationale Turnier für den 41-jährigen Stürmer sein. Dies wurde von der Schwester des Spielers, Katia Aveiro, offiziell bekannt gegeben. Goal.com berichtet darüber.

Laut Katia Aveiro wird sich der Al-Nassr-Stürmer nach dieser WM von der Nationalmannschaft verabschieden und plant nicht, an der Europameisterschaft 2028 teilzunehmen. In einem Interview mit Sport TV betonte sie, dass sie zuverlässige Informationen über die Zukunft ihres Bruders habe und dieses Turnier der „Last Dance“ für Cristiano sei.

Das Ende eines legendären Weges

Ronaldo spielte über 20 Jahre lang im Trikot Portugals und brach zahlreiche Rekorde. Er wurde zum ersten 41-jährigen Fußballer, der in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft zum Einsatz kam. Im dramatischen Spiel gegen Kroatien (2:1) erzielte er zudem per Elfmeter sein erstes Tor in der K.o.-Runde.

«Nach den Informationen, die ich habe, können Sie sich von ihm verabschieden. Nicht heute, aber dieses Turnier wird sein letzter Auftritt in der Nationalmannschaft sein. Ich sage dies auf Basis zuverlässiger Quellen», fügte Katia Aveiro kommentierend zu der Entscheidung ihres Bruders hinzu.

Kritik und familiäre Unterstützung

In letzter Zeit gab es viel Kritik an Ronaldos Alter und seinem Einfluss auf das Mannschaftsspiel. Seine Familie betont jedoch, dass die Erfolge des Spielers jede Negativität überwiegen. Laut Katia Aveiro muss jeder, der Fußball versteht, Ronaldo respektieren.

«Intelligente Menschen und diejenigen, die Fußball wirklich lieben, schätzen Ronaldo. Er sprengt seit 20 Jahren alle Grenzen. Wenn man die Leiden unserer Mutter und den Weg, den wir zurückgelegt haben, bedenkt, kann keine Kritik unser Glück überschatten», sagt sie.

Derzeit bereitet sich die portugiesische Nationalmannschaft auf das Viertelfinale gegen Spanien vor. Trotz des Drucks bleibt Ronaldo gelassen und strebt an, sein letztes internationales Turnier mit einem Sieg zu beenden. Für usbekische Fußballfans wird diese Nachricht als Ende einer Ära wahrgenommen, da Ronaldos Spiele eine ganze Generation für den Fußball begeistert haben.