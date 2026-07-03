Jürgen Klopp bereit, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen

Jürgen Klopp, der durch seine Zeit bei Borussia Dortmund und dem FC Liverpool Weltruhm erlangte, könnte ins Trainergeschäft zurückkehren.

Laut Insider Ben Jacobs ist der deutsche Fachmann bereit, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen.

Klopp könnte Nagelsmann ersetzen

Der Quelle zufolge ist Jürgen Klopp einer der Hauptkandidaten für die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer.

Klopp führte Borussia Dortmund und den FC Liverpool auf Vereinsebene an die Spitze. Nun könnte er zum ersten Mal in seiner Karriere eine Nationalmannschaft übernehmen.

WM-2026-Ergebnis kostete Nagelsmann teuer

Zuvor wurde berichtet, dass der 38-jährige Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft nach einer enttäuschenden Teilnahme an der WM 2026 verlassen hat.

Die 'Bundestim' schied bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika im Achtelfinale aus.

Paraguay stoppte Deutschland

Deutschland trat in der ersten Play-off-Runde gegen die Nationalmannschaft von Paraguay an.

Die reguläre Spielzeit endete 1:1. Im Elfmeterschießen gewann Paraguay mit 4:3 und schaltete Deutschland aus dem Turnier.

Kehrt Klopp zum Spitzenfußball zurück?

Die Nachricht, dass Jürgen Klopp bereit ist, die deutsche Nationalmannschaft zu führen, hat unter den Fans großes Interesse geweckt.

Die Hauptfrage ist nun, ob der Deutsche Fußball-Bund eine neue Ära ausgerechnet mit Klopp beginnen wird.