SpaceX, gegründet von Elon Musk, revolutioniert weiterhin die Raumfahrtindustrie. Der riesige Produktionskomplex namens Gigabay, der im Kennedy Space Center in Florida entsteht, hat seine maximale Höhe erreicht. Es wird erwartet, dass dieses Gebäude nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch seiner strategischen Bedeutung ein neues Kapitel in der Geschichte der globalen Astronautik aufschlägt. Laut Ixbt.com berichtet die Nachricht.

Luftaufnahmen von @_MaxQ_ von NASASpaceflight zeigen deutlich das Ausmaß des neuen Komplexes. Die Gigabay-Fabrik ist eines der größten Bauwerke der Welt und ist darauf ausgelegt, jährlich fast tausend Starship-Raumschiffe zu montieren. Dies ist Teil der ehrgeizigen Pläne von SpaceX zur Kolonisierung des Mars und zur Popularisierung wiederverwendbarer Raketensysteme.

Das neue Gesicht der Space Coast

Auf den Bildern ist neben dem Gigabay-Gebäude auch das historische Vehicle Assembly Building (VAB) zu sehen. Dass diese beiden Gebäude nebeneinander stehen, ist symbolisch: Dort, wo die Apollo-Missionen der Vergangenheit vorbereitet wurden, werden nun die leistungsstärksten Raketen der Zukunft montiert. Laut ixbt.com befindet sich auch der Bau des neuen Startturms für Starship auf der Startrampe LC-39A in der Endphase.

Die Installation der Flagge der Vereinigten Staaten an der Spitze des Startturms signalisiert, dass die Hauptbauarbeiten abgeschlossen sind. Gleichzeitig schreiten die Erweiterungsarbeiten an der Infrastruktur im Bereich Roberts Road zügig voran. Hier beabsichtigt SpaceX, seine Produktionskapazitäten zu erhöhen und das Logistiksystem zu optimieren.

Tests und Zukunftspläne

SpaceX hat bisher fünf erfolgreiche Testflüge des Starship-Systems (Super Heavy Booster und Raumschiff) durchgeführt. Obwohl die genaue Anzahl der im Jahr 2025 zu montierenden Raketen noch unbekannt ist, wird sich dieser Prozess mit der Inbetriebnahme von Gigabay drastisch beschleunigen. Kürzlich gab das Unternehmen den erfolgreichen 60-sekündigen statischen Testbrand der Raptor-Triebwerke von Ship 40 bekannt.

Diese Projekte sichern nicht nur die technologische, sondern auch die wirtschaftliche Dominanz von SpaceX. Die Massenproduktion von Raketen im Fließbandverfahren wird die Kosten für Raumflüge erheblich senken. Dies könnte auch für Entwicklungsländer wie Usbekistan neue Möglichkeiten eröffnen, Satelliten ins All zu bringen und globale Internetnetzwerke zu nutzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die „Space Coast“ in Florida ihr Gesicht komplett verändert. Die Gigabay-Fabrik und die neuen Startrampen sind einer der größten materiellen Schritte auf dem Weg der Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies.