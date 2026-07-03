Liverpool enthüllt Statue für Diogo Jota und seinen Bruder in Anfield

Der FC Liverpool hat in Anfield ein spezielles Denkmal errichtet, um das Andenken an seinen ehemaligen Stürmer Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva zu verewigen. Die Anlage wurde zum ersten Jahrestag des tragischen Verkehrsunfalls in Spanien eröffnet, bei dem der Fußballer und sein Bruder ums Leben kamen. Dieser Schritt wird als Symbol für den tiefen Respekt des Vereins gegenüber seinen Spielern und die Solidarität mit den Fans gewertet. Laut Goal.com berichtet .

Das Denkmal mit dem Titel „Forever 20“ befindet sich im Bereich der 97th Avenue des Stadions, nahe der Haupttribüne. Genau an diesem Ort hatten in den ersten Tagen nach der Tragödie tausende Fans Blumensträuße, Schals und Beileidsschreiben hinterlassen. Nun ist dieser Ort zu einer offiziellen Gedenkstätte geworden, um an die Brüder zu erinnern.

Symbolische Bedeutung des Denkmals

Die Statue wurde von der renommierten Bildhauerin Emma Rodgers geschaffen und vereint mehrere symbolische Elemente. Der zentrale Teil des Denkmals erinnert an das berühmte „Herz“-Zeichen, das Diogo Jota bei seinen Torjubeln verwendete. Zudem sind aus verschiedenen Blickwinkeln die Nummern 20 und 30 zu erkennen, die Diogo Jota und sein Bruder trugen.

Laut dem Pressedienst des FC Liverpool wurden die Steine für das Fundament der Statue eigens aus der Heimatstadt der Brüder, Gondomar in Portugal, herbeigebracht. Darüber hinaus wurden einige Gegenstände, die Fans nach der Tragödie hinterlassen hatten, in Wachs eingegossen und in die Komposition der Statue integriert, was die tiefe Verbindung zwischen Fans und Team symbolisiert.

Nummer 20 dauerhaft zurückgenommen

Aus Respekt vor dem Andenken an Diogo Jota hat die Vereinsführung das Trikot mit der Nummer 20 für alle Mannschaften (Profis, Frauenmannschaft und Akademien) dauerhaft gesperrt. Künftig wird kein Spieler in der Geschichte des FC Liverpool mehr unter dieser Nummer auflaufen. Dies ist ein seltener Fall in der Vereinsgeschichte und zeigt, wie tief der Spieler in den Herzen des Teams und der Fans verankert war.

In der offiziellen Erklärung des Vereins heißt es: „Der 3. Juli ist ein Tag schweren Verlusts für uns. Diogo war ein von allen geliebter Mensch, der mit voller Hingabe für Liverpool gespielt hat. Er wird immer unser portugiesischer Junge bleiben.“ An der Zeremonie nahmen Teammitglieder, das Trainerteam und Familienangehörige der Spieler teil, um ihre letzte Ehre zu erweisen.

Diese Tragödie war ein schwerer Schlag für den FC Liverpool und die gesamte Fußballgemeinschaft. In seiner kurzen, aber glanzvollen Karriere erzielte Diogo Jota viele wichtige Tore für den Verein aus Merseyside. Dieses Denkmal wird nun für jeden Fan, der Anfield besucht, an die Helden erinnern, die Teil des Teams waren.