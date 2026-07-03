Arsenal Women machen großen Schritt auf dem Transfermarkt: Georgia Stanway beim Londoner Club

Die führende Mittelfeldspielerin der englischen Nationalmannschaft, Georgia Stanway, ist offiziell Mitglied des Londoner Clubs Arsenal geworden. Nach einer erfolgreichen vierjährigen Karriere beim deutschen Verein Bayern München hat sich die 27-jährige Spielerin entschieden, in ihre Heimat zurückzukehren. Dieser Transfer ist einer der ersten und größten Einkäufe von Arsenal im Sommertransferfenster und zeugt von den Ambitionen des Clubs für die kommende Saison. Dies berichtet Goal.com berichtet sagt.

Gerüchte über Stanways Wechsel zum Londoner Club hielten an, seit sie im Januar dieses Jahres ihren Abschied von Bayern bekannt gegeben hatte. Nach langen Verhandlungen wurde die Spielerin am Freitag offiziell vorgestellt. Bekannt wurde, dass die erfahrene Mittelfeldspielerin in Nordlondon mit der Nummer 4 spielen wird. Dieser Transfer wird auch als bedeutendes Ereignis für den englischen Frauenfußball gewertet.

Wie Goal.com berichtet, hat die Spielerin einen Dreijahresvertrag mit ihrem neuen Team unterschrieben, der eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr enthält. Stanway zeigte sich überaus glücklich über ihren Wechsel zu Arsenal und würdigte insbesondere die Rolle des Clubs bei der Weiterentwicklung des Frauenfußballs. Ihren Worten zufolge waren der Wunsch nach Titeln und das persönliche Wachstum als Spielerin ausschlaggebend für ihre Entscheidung.

Vier erfolgreiche Jahre in Deutschland

Georgia Stanways Zeit beim Münchner Club war ein Wendepunkt in ihrer Karriere. Nachdem sie 2022 die siebenjährige Zusammenarbeit mit Manchester City beendet hatte und nach Deutschland wechselte, wurde sie dort zu einem echten Star. Mit Bayern gewann sie acht Titel, darunter viermal in Folge die Bundesliga-Meisterschaft und zweimal den nationalen Pokal.

Zudem trug sie in dieser Saison maßgeblich dazu bei, dass Bayern das Halbfinale der Champions League erreichte. Dies wurde als das beste Ergebnis des Clubs in den letzten fünf Jahren verzeichnet. Während ihrer Zeit in Deutschland bewies Stanway ihr Können nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch international. Sie gewann mit der englischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft und erreichte das Finale der Weltmeisterschaft 2023.

Neue Möglichkeiten für Arsenal

Arsenal-Cheftrainerin Renee Slegers lobte den Transfer von Stanway sehr. Nach Meinung der Trainerin bringen die Erfahrung und die Siegermentalität der Spielerin eine neue Dimension in das Mittelfeld der Mannschaft. Stanways Aktivität im Zentrum und ihre Fähigkeit, Angriffe zu organisieren, sollen perfekt zum Spielstil des Londoner Clubs passen.

Auch die persönlichen Erfolge der Spielerin belegen ihr Niveau. Nach ihren glänzenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft wurde sie erstmals für den Ballon d'Or nominiert. Nun soll diese Erfahrung dazu beitragen, dass Arsenal sowohl in der englischen Liga als auch auf internationalem Parkett wieder eine führende Rolle einnimmt.

Derzeit steht das Arsenal-Frauenteam kurz vor dem Beginn der Vorbereitungen auf die neue Saison. Die Verpflichtung einer hochkarätigen Spielerin wie Stanway weckt große Hoffnungen bei den Fans. Höchstwahrscheinlich wird sie bereits während der Saisonvorbereitung zu einem festen Bestandteil der Startelf werden.