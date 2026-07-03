Die chinesische Regierung hat eine umfassende Strategie zur grundlegenden Reform des nationalen Bildungssystems angekündigt. Demnach wird das Studium von Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) an Bildungseinrichtungen aller Ebenen verpflichtend. Dieser vom Staatsrat der Volksrepublik China genehmigte Fünfjahresplan wird als wichtiger Schritt zur Sicherung der technologischen Unabhängigkeit des Landes gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue Programm basiert direkt auf den Aufrufen von Präsident Xi Jinping, die Ausbildung von Fachkräften im Bereich fortschrittlicher Technologien zu beschleunigen. Während die wirtschaftlichen Wachstumsraten sinken und der technologische Wettbewerb mit den USA zunimmt, betrachtet Peking AI als den Haupttreiber der zukünftigen Entwicklung. Ziel ist es, die digitale Kompetenz von Schülern und Studenten zu erhöhen und praktische Fertigkeiten im Umgang mit modernen intelligenten Systemen zu entwickeln.

Strategische Ziele und technologische Souveränität

Gemäß dem Dokument des Staatsrats wurden die Regionalverwaltungen beauftragt, diese Politik vor Ort strikt umzusetzen. Diese Initiative ist Teil von Pekings Strategie, die weltweite Führung in kritischen Sektoren zu erlangen. Angesichts der Exportbeschränkungen für fortschrittliche Halbleiter und Rechensysteme durch westliche Staaten ist China gezwungen, seine eigene nationale technologische Basis zu schaffen.

Die chinesische Regierung beabsichtigt mit dieser Reform, gleichzeitig zwei wichtige Aufgaben zu lösen: die schnelle Implementierung von AI-Technologien zur Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Wirtschaft und die Abmilderung der negativen Auswirkungen der Automatisierung auf den Arbeitsmarkt. Da die Jugendarbeitslosigkeit im Land weiterhin hoch ist, gilt dieses Thema als äußerst sensibel.

Arbeitsmarkt und sozialer Schutz

Das chinesische Bildungsministerium hatte bereits zuvor den Hochschulen empfohlen, die Programme im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erweitern. Dies wird als Schlüsselfaktor zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Absolventen auf dem Arbeitsmarkt angesehen. Gleichzeitig versucht Peking, ein Gleichgewicht zwischen Automatisierung und Beschäftigung zu wahren.

Dies bestätigen auch jüngste Gerichtsurteile. Chinesische Gerichte haben in mehreren Fällen die Entlassung von Mitarbeitern für illegal erklärt, wenn diese ausschließlich mit dem Ziel erfolgte, sie durch AI-Systeme zu ersetzen. Dies zeigt die Absicht der Regierung, den technologischen Fortschritt ohne Beeinträchtigung der sozialen Stabilität voranzutreiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China durch die Integration von AI in das Bildungssystem eine langfristige technologische Überlegenheit anstrebt. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur eine Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz, sondern bereitet auch künftige Generationen auf die neue digitale Realität vor.