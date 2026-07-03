Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni beantwortete vor dem Achtelfinalspiel gegen Kap Verde die Fragen der Journalisten. Der Spezialist wies die Kritik an der mangelnden Variabilität im Angriff und einer übermäßigen Abhängigkeit vom Faktor Kapitän Lionel Messi zurück. Die in Miami ausgetragene Begegnung wird als spannender Schlagabtausch zwischen der Überraschungsformation des Turniers und den amtierenden Champions erwartet. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In der Gruppenphase zeigte die argentinische Nationalmannschaft eine Quote von 100 % und belegte den ersten Platz in Gruppe J. Mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien im letzten Spiel zog die "Albiceleste" souverän in die K.-o.-Runde ein. Viele Experten weisen jedoch darauf hin, dass der Anteil von Lionel Messi an den Toren des Teams sehr hoch ist. Der 37-jährige Stürmer gelang es, bereits in der Gruppenphase sechsmal zu treffen.

Torgefahr und Mannschaftsspiel

Laut Goal.com betonte Lionel Scaloni, dass er über die Torquote des Kapitäns nicht besorgt sei. Nach Meinung des Trainers stehe unabhängig davon, wer das Tor schießt, der Gesamtsieg des Teams an erster Stelle. "Wir sind in guter Verfassung und wie alle aufgeregt. Wir haben einen respektablen Gegner vor uns, der sehr gut spielt. In den Playoffs gibt es keinen Raum für Fehler – das unterlegene Team reist nach Hause", so der Trainer.

Zu den Diskussionen um Messi sagte Scaloni: "Lionel Messi ist es gewohnt, unter allen Bedingungen zu spielen. Auch unsere anderen Spieler hatten Chancen, aber Leo hat sie genutzt. Ich möchte, dass sich die Tore über das Team verteilen, aber solange das Team gewinnt, ist das kein Problem." Diese Aussage zeugt von der inneren Ruhe im argentinischen Lager.

Kap Verde: Ein unerwarteter und gefährlicher Gegner

Kap Verde, der nächste Gegner Argentiniens, hat sich zur echten Entdeckung dieses Turniers entwickelt. In der Gruppenphase überraschten sie starke Teams wie Spanien und Saudi-Arabien und blieben ungeschlagen. Scaloni ist sich bewusst, dass es nicht einfach sein wird, die defensive Mauer des Gegners zu durchbrechen.

"Kap Verde ist eine Mannschaft, die noch nicht weiß, was eine Niederlage ist. Sie hätten sogar den Sieg gegen Saudi-Arabien verdient. In der Defensive schließen sie die zentralen Gassen sehr gut und sind im Gegenangriff extrem gefährlich. Sie haben technisch starke Spieler in ihrem Kader. Wir schätzen sie fair ein und respektieren sie", fügte der Trainer hinzu.

Es ist natürlich, dass dieses Spiel auch bei Fußballfans in Usbekistan großes Interesse weckt. Schließlich ist jedes Spiel mit Lionel Messi eines der meistgesehenen Sportereignisse weltweit, einschließlich unserer Region. Das Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Kap Verde findet am Freitag im feuchten Klima von Miami statt.