Cristiano Ronaldo warnt vor Spiel gegen Spanien

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, äußerte sich vor dem großen Aufeinandertreffen gegen Spanien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026.

Der portugiesische Star bezeichnete den Gegner als einen der Hauptfavoriten des Turniers und betonte, dass sein Team ein sehr schwieriges Spiel erwarte.

„Wir kennen Spanien sehr gut“

Laut Ronaldo kennen die portugiesischen Spieler den Spielstil und die Möglichkeiten Spaniens genau.

„Wir bereiten uns ernsthaft auf dieses Spiel vor, da wir diese Mannschaft sehr gut kennen“, sagte er gegenüber dem FIFA-Pressedienst.

Der Stürmer erwartet in dieser Begegnung einen intensiven Kampf in jedem Bereich des Spielfelds.

„Es wird ein ausgeglichenes und spektakuläres Spiel“

Cristiano schätzte die Fähigkeiten beider Teams hoch ein und sagte, dass die Fans spannenden Fußball erwarten könnten.

„Ich denke, es wird ein sehr ausgeglichenes und spektakuläres Spiel werden“, sagte Ronaldo.

Seiner Meinung nach könnten kleine Details und die effiziente Nutzung der Torchancen über das Weiterkommen in die nächste Runde entscheiden.

Portugal besiegte Kroatien mit Mühe

Die Schützlinge von Roberto Martinez lieferten sich im Sechzehntelfinale einen harten Kampf gegen Kroatien.

Portugal errang einen hart erkämpften 2:1-Sieg und zog damit in das Runde der letzten 16 ein.

Spanien kommt mit einem souveränen Sieg

Spanien hatte in der vorangegangenen Runde gegen Österreich kaum Schwierigkeiten.

Die Spanier gewannen mit 3:0 und bewiesen damit erneut, dass sie einer der Hauptanwärter auf den Titel sind.

Wer wird im Iberischen Derby die Oberhand behalten?

Die Begegnung zwischen Portugal und Spanien wird als eines der Highlights des Achtelfinales erwartet.

Auf der einen Seite das erfahrene Portugal unter der Führung von Ronaldo, auf der anderen Seite das souveräne und offensivstarke Spanien. Nun richten alle Blicke auf das Iberische Derby, das über den Einzug ins Viertelfinale entscheidet.