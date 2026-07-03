Zlatko Dalic kritisiert VAR scharf: „Das Gefühl für den Fußball stirbt“

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Zlatko Dalic kritisiert VAR scharf: „Das Gefühl für den Fußball stirbt“

Der Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft, Zlatko Dalic, äußerte sich nach der 1:2-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale der WM 2026 scharf über das VAR-System.

In den letzten Minuten der Partie erzielte Kroatien ein Tor. Nach der Videobewertung wurde der Treffer jedoch wegen Abseits annulliert, womit das Turnier für die Kroaten beendet war.

Last-Minute-Tor nicht anerkannt

In der 13. Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit traf Kroatien zum Ausgleich.

Nach Rücksprache mit dem VAR stellte Schiedsrichter Espen Eskos jedoch fest, dass Mario Pašalić im Abseits stand, und erkannte das Tor nicht an.

„Der VAR tötet die Emotionen im Fußball“

Nach dem Spiel betonte Zlatko Dalic, dass er in seiner emotionalen Verfassung niemanden beschuldigen wolle. Dennoch verbarg er seine Unzufriedenheit über den Einfluss des VAR auf den Fußball nicht.

„Ich möchte meinen Zorn jetzt nicht an jemandem oder etwas auslassen. Aber jeder sieht, wie die Entscheidungen über den VAR die Emotionen des Fußballs zerstören“.

Der Trainer merkte an, dass das Videobewertungssystem den Teams manchmal helfe, in anderen Fällen jedoch gegenteilig wirke.

„Manchmal hilft der VAR, manchmal ist es das Gegenteil. Aber er tötet das Gefühl für den Fußball, und das ist schwer zu akzeptieren“.

„Wir sind mit dem VAR zu weit gegangen“

Dalic erkannte an, dass Gerechtigkeit im Fußball wichtig sei, betonte jedoch, dass der Einsatz der Videobewertung ein gesundes Maß überschritten habe.

„Fußball muss fair sein, aber beim VAR sind wir zu weit gegangen. Wir haben verloren und gratulieren Portugal“.

Chancen für kleine Teams schwinden

Der kroatische Trainer äußerte zudem seine Besorgnis darüber, dass der moderne Fußball immer mehr zu einem reinen Geschäft werde.

„Ich möchte nicht, dass der Fußball vollständig zum Business wird. Die Chancen für kleine Teams sind bereits geschrumpft. Ein Wunder passiert nicht jedes Mal“.

„Nur Bedauern und Schmerz bleiben“

Dalic sagte, dass er tief enttäuscht darüber sei, dass sein Team nicht in die nächste Runde eingedrungen ist.

„Diesmal haben wir es nicht in die nächste Runde geschafft. Leider konnten wir das gewünschte Ergebnis nicht erzielen, und es bleiben nur Bedauern und Schmerz zurück“.

Kroatien unterlag in einem intensiven Spiel gegen Portugal. Doch das annullierte Tor am Ende der Partie hat die Debatten um das VAR-System erneut angeheizt.

Zlatko DalicKroatienPortugalEspen Eskos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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