Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung arbeitet weiter an seinen zukünftigen Flaggschiffen. Jüngsten Informationen zufolge plant das Unternehmen eine revolutionäre Änderung im Segment der kompakten Smartphones. Insbesondere wird erwartet, dass das Galaxy S27 Pro mit einem Akku auf dem Niveau des wesentlich größeren Galaxy S26 Ultra ausgestattet wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut dem bekannten Insider Schrodinger (Phone Futurist) wird das Samsung Galaxy S27 Pro einen Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh besitzen. Dieser Wert war bisher normalerweise nur den größten und teuersten Flaggschiffen vorbehalten. Schätzungen zufolge wird das Gerät ein etwa 6,4-Zoll-Display haben und technisch fast eine vollständige Kopie der Ultra-Version sein, jedoch in einer kompakteren Form.

Ein vorsichtiger Ansatz bei neuen Technologien

Während viele chinesische Marken auf Silizium-Kohlenstoff-Akkus umsteigen, bleibt Samsung vorsichtig. Das Unternehmen möchte die langfristige Haltbarkeit, Sicherheit und Stabilität der Massenproduktion neuer Batterietypen vollständig sicherstellen. Daher wird im Galaxy S27 Pro voraussichtlich eine weiter verbesserte und chemisch optimierte Version traditioneller Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen.

Auch wirtschaftliche Faktoren beeinflussen die Entscheidung von Samsung erheblich. Laut Phone Futurist gibt das Unternehmen derzeit 12–15 Millionen Dollar für Akkus pro Million Galaxy S Ultra Smartphones aus. Bei einem Wechsel zu Silizium-Kohlenstoff-Elementen könnten diese Kosten auf 22–28 Millionen Dollar pro Million Geräte steigen. Da Flaggschiffe in Millionenstückzahlen verkauft werden, wäre dies eine enorme finanzielle Belastung für das Unternehmen.

Kamera und weitere Neuerungen

Neben dem Akku werden auch bei den Selfie-Kameras der Samsung-Flaggschiffe lang erwartete Änderungen erwartet. Zum ersten Mal seit fünf Jahren werden die Modelle Galaxy S27 Pro und Galaxy S27 Ultra mit aktualisierten 16-Megapixel-Frontkameras ausgestattet. Dies ermöglicht den Nutzern noch klarere und qualitativ hochwertigere Aufnahmen.

Es ist anzumerken, dass der Insider, der diese Informationen verbreitete, zuvor die Spezifikationen des Galaxy S26 Plus und das Design des iPhone 20 mit einem an allen vier Seiten gewölbten Bildschirm, das 2027 erscheinen soll, korrekt vorhergesagt hat. Daher werden auch die Prognosen zum Galaxy S27 Pro als realistisch eingestuft.

Auf dem usbekischen Markt besteht traditionell eine hohe Nachfrage nach Samsung-Smartphones. Wenn das Unternehmen tatsächlich einen 5000 mAh Akku in einem kompakten Gehäuse anbieten kann, könnte dieses Modell einen starken Wettbewerbsvorteil gegenüber der Apple iPhone Pro Serie haben. Bis dahin müssen die Nutzer mit den maximalen Möglichkeiten der traditionellen Lithium-Ionen-Technologien auskommen.