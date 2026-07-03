Arsenal und Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz über die Zukunft des schwedischen Stürmers

Nachdem Arsenal den lang ersehnten Titel der Premier League gewonnen hat, halten die Diskussionen um den Hauptstürmer der Mannschaft, Viktor Gyokeres, an. Obwohl der schwedische Vorstürmer, der im Sommer 2025 für 66 Millionen Pfund von Sporting verpflichtet wurde, in seiner Debütsaison einen wertvollen Beitrag zum Erfolg des Teams leistete, äußern Experten unterschiedliche Meinungen zu seinem Spielstil. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Arsenal- und Schweden-Mittelfeldspieler Stefan Schwarz teilte in einem Interview mit GOAL interessante Gedanken über seinen Landsmann mit. Er betonte, dass Viktor Gyokeres technisch vielleicht nicht besonders filigran oder ein "klassischer" Stürmer sein mag, seine physische Stärke und Kampfbereitschaft jedoch ein entscheidender Faktor für das Team von Mikel Arteta seien. Schwarz glaubt, dass der Stürmer bis zur Saison 2026-27 seine sportliche Bestform erreichen wird.

Physische Überlegenheit und Spielstil

Stefan Schwarz hält Viktor Gyokeres für einen Spieler mit einem ganz eigenen Stil. In einem Vergleich mit Brian Brobbey während dessen Zeit bei Sunderland lobte er seine Fähigkeit, die gegnerischen Verteidiger unter ständigem Druck zu setzen. "Er scheut keine Zusammenstöße mit dem Gegner; im Gegenteil, er genießt es, diese zu spüren und ihn durch physischen Druck zu ermüden. Solche 'Neuner' sind im modernen Fußball sehr selten", sagt der ehemalige Fußballer.

Zur Information: Viktor Gyokeres erzielte in seiner ersten Saison bei Arsenal in allen Wettbewerben insgesamt 21 Tore. Dieser Wert spielte eine entscheidende Rolle dabei, dass das Team nach 22 Jahren Pause englischer Meister wurde und das Finale der Champions League erreichte. In diesem Finale ließen die Londoner die Chance gegen Paris Saint-Germain verstreichen.

Konkurrenz und Transfergerüchte

Trotz der Erfolge beabsichtigt die Arsenal-Führung, die Offensive weiter zu verstärken. Jüngsten Berichten zufolge könnten die "Gunners" gemeinsam mit Atletico Madrid und Barcelona in den Kampf um den ehemaligen Manchester City-Star Julian Alvarez eintreten. Dies würde eine ernsthafte Herausforderung für Viktor Gyokeres bedeuten, seinen Platz in der Startelf zu behaupten.

Dennoch glaubt Stefan Schwarz an das Potenzial des schwedischen Stürmers. Seiner Meinung nach wird Viktor Gyokeres mit seinen besonderen Eigenschaften für das Team nützlich bleiben, selbst wenn Kandidaten wie Julian Alvarez kommen. Die Arsenal-Fans hoffen, dass er das Niveau legendärer Torschützen wie Ian Wright, Thierry Henry oder Robin van Persie erreicht.

Der mittlerweile 28-jährige Viktor Gyokeres ist mit dem englischen Fußball bestens vertraut. Er spielte bereits für Vereine wie Brighton, Swansea und Coventry. Für den Stürmer, der für Sporting in 102 Spielen 97 Tore erzielte, stellt Arsenal den Höhepunkt seiner Karriere dar. Die kommenden Spielzeiten werden zeigen, welche Spuren er in der Geschichte des Londoner Clubs hinterlässt.