Raumschiff Sojus MS-29 bereitet sich auf Start vor: Betankung abgeschlossen

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Raumschiff Sojus MS-29 bereitet sich auf Start vor: Betankung abgeschlossen

Das bemannte Raumschiff Sojus MS-29, das die nächste Besatzung zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen soll, hat eine der wichtigsten Phasen der Startvorbereitung erfolgreich abgeschlossen. Dieser Prozess ist von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Betrieb der Schiffssysteme im Weltraum. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Pressemitteilung von Roskosmos haben Spezialisten die Betankung des Raumschiffs mit Treibstoff und unter Druck stehenden Gasen vollständig abgeschlossen. Nach dieser technischen Maßnahme wurde das Schiff in die allgemeine Montagehalle zurückgebracht und durchläuft nun die Phase der abschließenden Prüfungen. Solche Vorbereitungsarbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil zur Gewährleistung der Sicherheit des Weltraumflugs.

Nächste Schritte und Beladung

In den kommenden Tagen werden Ingenieure mit der Verladung der notwendigen Fracht an Bord des Raumschiffs beginnen. Zudem wird die Hermetik der Luken erneut überprüft und die Vakuum-Wärmeisolation installiert. Diese Schutzschicht dient dazu, das Schiff vor extremen Temperaturschwankungen im Weltraum zu schützen.

Gemäß dem Vorbereitungsplan wird die Sojus MS-29 nach den Kontrollmessungen mit dem Adapter der Rakete gekoppelt. Diese Phase stellt sicher, dass das Raumschiff und die Trägerrakete als ein integriertes System funktionieren. Diese Prozesse, die auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan von Interesse sind, sind ein anschauliches Beispiel für die internationale Luft- und Raumfahrtkooperation.

Letzte „Anprobe“ der Besatzung

Kurz vor dem Flug findet der traditionelle Prozess der „letzten Anprobe“ (Primerka) statt. Dabei nehmen die Kosmonauten von Roskosmos und die Astronauten der NASA ihre Plätze in der Rückkehrkapsel ein und machen sich mit der Platzierung der Fracht vertraut. Zudem wird die Funktion der wichtigsten Bord-Systeme direkt von der Besatzung kontrolliert.

Zur Erinnerung: Der Flug des Raumschiffs Sojus MS-29 zur Internationalen Raumstation ist für den 14. Juli dieses Jahres geplant. Diese Mission bringt neues Personal für die Fortsetzung wissenschaftlicher Forschung und technische Wartungsarbeiten auf der Station.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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