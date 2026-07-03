Die lebende Legende der Fußballwelt Cristiano Ronaldo könnte seine Karriere unerwartet verlängern und sogar bei der Weltmeisterschaft 2030 auf dem Platz stehen. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt sein wird, versetzt der portugiesische Star Fans und Experten weiterhin mit seiner körperlichen Verfassung und seinem Torhunger in Staunen. Sein ehemaliger Teamkollege Louis Saha lobte Ronaldos Potenzial in einem Interview mit Goal.com. Goal.com berichtet darüber.

Laut Saha hat Cristiano Ronaldo in seiner Karriere symbolisch zwar '1.000 Marathons' absolviert, aber er besitzt noch die Kraft für ein weiteres großes Turnier. Da die WM 2030 in Portugal, Spanien und Marokko ausgetragen wird, ist Ronaldos Wunsch, an einem Turnier in seiner Heimat teilzunehmen, zweifellos sehr groß. Dies könnte der Hauptanreiz für den Fußballer sein, seine Karriere weiter zu verlängern.

Roboterhafte Disziplin und neue Meilensteine

Louis Saha verglich Ronaldo nicht mit einem gewöhnlichen Menschen, sondern mit einem 'Roboter'. Er erklärte, dass der portugiesische Stürmer in seinem Körpermanagement und seiner Professionalität konkurrenzlos sei. Während es natürlich ist, dass jeder Sportler mit dem Alter langsamer wird, widersetzt sich Cristiano Ronaldo weiterhin den Gesetzen der Logik. Seine erfolgreichen Spiele bei Al-Nassr und seine Torschützenkönig-Ergebnisse in der Saudi Pro League sind ein klarer Beweis dafür.

Derzeit hat Ronaldo zwei riesige Ziele: erstens, die Marke von 1.000 Toren in offiziellen Spielen zu erreichen, und zweitens, professionell mit seinem Sohn Cristiano Jr. im selben Team zu spielen. Um diese Ziele zu erreichen, muss er noch mindestens einige Saisons auf hohem Niveau spielen. Obwohl der Vertrag des Stürmers bei Al-Nassr ausläuft, ist die Vereinsführung in Riad bereit, die Vereinbarung zu verlängern.

Zukunft in der Nationalmannschaft

Cristiano Ronaldo bricht weiterhin Rekorde als Spieler mit den meisten Einsätzen und Toren auf Nationalmannschaftsebene. Er betont, dass er immer bereit für eine Nominierung in die portugiesische Nationalmannschaft ist. Nach der Weltmeisterschaft 2026 könnten die nächsten Ziele die Europameisterschaft 2028 und schließlich die Heim-WM 2030 sein.

Obwohl seine Schwester in den sozialen Medien eine 'letzte Tanz' andeutete, hat Ronaldo selbst noch keine offizielle Erklärung zu seinem Karriereende abgegeben. Im Gegenteil: Je mehr Kritiker sein Alter betonen, desto härter arbeitet er, um seine Unverzichtbarkeit zu beweisen. Diese Eigenschaft ist der Hauptfaktor, der ihn von anderen Fußballern unterscheidet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cristiano Ronaldo im Jahr 2030 45 Jahre alt wird. Die moderne Medizin und seine persönliche Disziplin könnten es ihm ermöglichen, auch in diesem Alter auf dem Platz zu stehen. Sollte dies geschehen, würde die Fußballwelt erneut Zeuge eines beispiellosen historischen Ereignisses werden. Bis dahin können die Fans weiterhin jedes seiner Spiele genießen.