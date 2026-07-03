Neues 30.000-Plätze-Stadion in Buchara geplant

In der Region Buchara ist der Bau eines modernen und großen Fußballstadions geplant.

Das chinesische Unternehmen «China CAMC Engineering Co. LTD» beabsichtigt, im Bezirk Buchara ein Zentralstadion für 30.000 Zuschauer zu errichten.

Das Stadion wird im Gebiet «Bog‘idasht» liegen

Der neue Sportkomplex soll im Gebiet der Bürgerversammlung des Viertels «Bog‘idasht» im Bezirk Buchara entstehen.

Derzeit haben die Planungsarbeiten für das Stadiongelände bereits begonnen.

Kapazität für 30.000 Fans

Dem Projekt zufolge werden die Tribünen des neuen Zentralstadions für 30.000 Zuschauer ausgelegt sein.

Die Anlage wird nach modernen Standards errichtet, wobei ein hoher Komfort für die Fans erwartet wird.

Ein neuer Spielort für Großereignisse

Das neue Stadion soll dazu beitragen, die Sportinfrastruktur in der Region Buchara weiterzuentwickeln.

Zudem ist geplant, auf diesem Gelände folgende Veranstaltungen auszurichten:

Fußballspiele nach internationalen Standards;

Wettbewerbe auf nationaler Ebene;

große Sportveranstaltungen.

Bei Umsetzung des Projekts könnte das neue 30.000-Plätze-Stadion zu einem der wichtigsten Zentren des Fußballs in Buchara werden.