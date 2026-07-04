AnTuTu-Bericht: Welche technischen Daten haben moderne Android-Smartphones?

Das technologische Rennen auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Experten des AnTuTu-Benchmarks haben die Präferenzen von Android-Nutzern zum Ende des zweiten Quartals 2026 analysiert und das Bild des heute populären „idealen“ Smartphones veröffentlicht. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass Nutzer nun bereit sind, nicht nur für das Aussehen, sondern für maximale Leistung zusätzliche Mittel auszugeben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com war im Berichtszeitraum das größte Wachstum bei der RAM-Kapazität zu verzeichnen. Derzeit nutzen 41,7 Prozent der Android-Smartphone-Besitzer Geräte mit 16 GB RAM. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorquartal um 3,4 Prozent gestiegen. Dieser Trend deutet darauf hin, dass moderne Apps und Spiele sowie in das System integrierte AI-Funktionen mehr Ressourcen benötigen.

Speicherkapazität und Display-Möglichkeiten

Nicht nur der Arbeitsspeicher, sondern auch die Nachfrage nach der Kapazität des permanenten Speichers (Flash-Memory) ist erheblich gestiegen. Analysen zeigen, dass Modelle mit 512 GB und 1 TB Speicher immer beliebter werden. Nutzer benötigen mehr Platz für hochwertige Videos und Fotos, was zu einem Rückgang des Marktanteils von Modellen mit geringer Kapazität (128 GB oder 256 GB) führt.

Auch bei den Bildschirmparametern haben sich klare Standards etabliert. Heutzutage bevorzugen die meisten Nutzer Displays mit einer Diagonale von mehr als 6,7 Zoll. Die Bildwiederholrate von 120 Hz, die für eine flüssige Darstellung sorgt, ist bereits zu einem Pflichtattribut für Smartphones im Mittel- und High-End-Segment geworden. Dies bleibt eines der Hauptkriterien für Gaming-Enthusiasten und Content-Konsumenten.

Prozessoren und Software

Beim „Herzen“ der Geräte behalten die SoC-Lösungen (System on Chip) von Qualcomm die Führung. 8-Kern-CPUs sind zur absolut dominierenden Kraft auf dem Markt geworden. Laut AnTuTu-Daten sind insbesondere die Qualcomm-Chips der Grund für die Wahl der Nutzer, da sie die beste Balance zwischen Leistung und Energieeffizienz bieten.

Im Softwarebereich ist eine rasche Verbreitung des Betriebssystems Android 16 zu beobachten. Die meisten großen Hersteller haben es geschafft, ihre aktuellen Modelle auf die neue Version umzustellen. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell auf die neuesten Sicherheitsupdates und neuen Funktionen zuzugreifen.

Dieser Trend ist auch auf dem Markt in Usbekistan deutlich sichtbar. Derzeit fragen Käufer bei der Wahl eines Smartphones nach Versionen mit mindestens 12 GB oder 16 GB RAM anstelle von 8 GB RAM. Dies bestätigt, dass die Entwicklung der mobilen Technologien in unserer Region mit den globalen Trends im Einklang steht. In den kommenden Quartalen wird erwartet, dass 16 GB RAM zum Standard werden.