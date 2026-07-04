Alle Achtelfinal-Paarungen der WM 2026 stehen fest
Die Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft 2026 ist abgeschlossen.
Damit stehen alle 16 Teams, die das Achtelfinale erreicht haben, sowie die acht Paarungen, die um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, fest. Die Fans können sich auf eine Reihe kompromissloser und hochkarätiger Duelle freuen.
4. Juli
22:00 — Kanada — Marokko
Zwei unerwartete Teilnehmer kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Kanada besiegte in der vorherigen Runde Südafrika, Marokko schlug die Niederlande.
5. Juli
02:00 — Paraguay — Frankreich
Paraguay, das Deutschland im Elfmeterschießen aus dem Turnier warf, trifft auf Frankreich, einen der Hauptfavoriten auf den Titel.
6. Juli
01:00 — Brasilien — Norwegen
Die fünffachen Weltmeister treffen auf Norwegen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.
05:00 — Mexiko — England
Die Partie zwischen Mexiko und England dürfte ebenfalls eines der spannendsten Duelle des Achtelfinals werden.
7. Juli
00:00 — Portugal — Spanien
Das Aufeinandertreffen der beiden Fußballgiganten der Iberischen Halbinsel gehört zu den Top-Spielen des Turniers.
05:00 — USA — Belgien
Einer der Gastgeber, die USA, trifft im Kampf um den Viertelfinal-Einzug auf Belgien.
21:00 — Argentinien — Ägypten
Argentinien, eines der aktuell stärksten Teams, versucht, die Hürde Ägypten zu nehmen.
8. Juli
01:00 — Schweiz — Kolumbien
Im letzten Spiel des Achtelfinals treffen die Schweiz und Kolumbien aufeinander.
WM 2026. Alle Achtelfinal-Paarungen
Kanada — Marokko;
Paraguay — Frankreich;
Brasilien — Norwegen;
Mexiko — England;
Portugal — Spanien;
USA — Belgien;
Argentinien — Ägypten;
Schweiz — Kolumbien.
Alle Spielzeiten sind in Taschkenter Zeit angegeben.
Die Weltmeisterschaft ist nun in eine entscheidendere Phase eingetreten. Nach acht Spielen stehen die Viertelfinalteilnehmer des Turniers vollständig fest.
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