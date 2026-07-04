Alle Achtelfinal-Paarungen der WM 2026 stehen fest

Die Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft 2026 ist abgeschlossen.

Damit stehen alle 16 Teams, die das Achtelfinale erreicht haben, sowie die acht Paarungen, die um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen, fest. Die Fans können sich auf eine Reihe kompromissloser und hochkarätiger Duelle freuen.

4. Juli

22:00 — Kanada — Marokko

Zwei unerwartete Teilnehmer kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Kanada besiegte in der vorherigen Runde Südafrika, Marokko schlug die Niederlande.

5. Juli

02:00 — Paraguay — Frankreich

Paraguay, das Deutschland im Elfmeterschießen aus dem Turnier warf, trifft auf Frankreich, einen der Hauptfavoriten auf den Titel.

6. Juli

01:00 — Brasilien — Norwegen

Die fünffachen Weltmeister treffen auf Norwegen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

05:00 — Mexiko — England

Die Partie zwischen Mexiko und England dürfte ebenfalls eines der spannendsten Duelle des Achtelfinals werden.

7. Juli

00:00 — Portugal — Spanien

Das Aufeinandertreffen der beiden Fußballgiganten der Iberischen Halbinsel gehört zu den Top-Spielen des Turniers.

05:00 — USA — Belgien

Einer der Gastgeber, die USA, trifft im Kampf um den Viertelfinal-Einzug auf Belgien.

21:00 — Argentinien — Ägypten

Argentinien, eines der aktuell stärksten Teams, versucht, die Hürde Ägypten zu nehmen.

8. Juli

01:00 — Schweiz — Kolumbien

Im letzten Spiel des Achtelfinals treffen die Schweiz und Kolumbien aufeinander.

WM 2026. Alle Achtelfinal-Paarungen

Kanada — Marokko;

Paraguay — Frankreich;

Brasilien — Norwegen;

Mexiko — England;

Portugal — Spanien;

USA — Belgien;

Argentinien — Ägypten;

Schweiz — Kolumbien.

Alle Spielzeiten sind in Taschkenter Zeit angegeben.

Die Weltmeisterschaft ist nun in eine entscheidendere Phase eingetreten. Nach acht Spielen stehen die Viertelfinalteilnehmer des Turniers vollständig fest.