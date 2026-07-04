Wer bleibt und wer geht bei Manchester City in der Ära Maresca?

Die Ära von Pep Guardiola bei Manchester City ist zu Ende gegangen, und unter der Leitung von Enzo Maresca beginnt ein neues Kapitel.

Obwohl das Team in der letzten Saison zwei Trophäen gewonnen hat, plant die Vereinsführung einen umfassenden Umbruch des Kaders. City Xtra hat die Zukunft jedes Spielers analysiert und bewertet, wer Teil des neuen Projekts sein wird und wer das Etihad verlassen könnte.

Torhüter

Gianluigi Donnarumma — bleibt

Der italienische Torhüter wurde am Ende des letzten Sommertransferfensters zum Stammtorhüter von City und behielt diesen Status die gesamte Saison über bei.

Marescas Meinung zu seinem Spielstil ist derzeit unbekannt. Angesichts von Donnarummas hohem Gehalt und seinem Status im Team ist es jedoch sehr wahrscheinlich, dass er bleibt.

James Trafford — könnte gehen

Maresca könnte dem jungen Torhüter eine weitere Chance geben, um den Stammplatz zu kämpfen.

Da jedoch erwartet wird, dass Donnarumma bleibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Trafford zu einem anderen Verein wechselt, um regelmäßige Spielpraxis zu erhalten.

Marcus Bettinelli — bleibt

Bettinelli hat einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Er wird eine weitere Saison als dritter Torhüter des Teams fungieren.

Abwehr

Matheus Nunes — bleibt

Nunes wird voraussichtlich seinen Status als Stamm-Rechtsverteidiger behalten.

Manchester City sucht jedoch nach einem jüngeren Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial für diese Position.

Rico Lewis — könnte verliehen werden oder gehen

Der Verein lehnte im letzten Sommer ein bedeutendes Angebot von Nottingham Forest für Lewis ab und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2030 aus.

Er verlor jedoch im letzten Teil der Ära Guardiola seinen Platz in der Startelf. Maresca könnte eine Leihe oder einen Verkauf in Betracht ziehen.

Abdukodir Khusanov — bleibt

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft hat sein Talent in der letzten Saison voll unter Beweis gestellt.

Khusanovs Zweikampfstärke, Schnelligkeit und seine Fähigkeit, Situationen schnell zu klären, werden hoch geschätzt. Er kann mit fast jedem Teamkollegen im Abwehrzentrum ein zuverlässiges Tandem bilden.

Es wird erwartet, dass der usbekische Spieler auch unter Maresca ein wichtiger Bestandteil der City-Defensive bleibt.

Max Alleyne — könnte verliehen werden

Alleyne kehrte im Januar 2026 von seiner Leihe bei Watford zurück und zeigte gute Leistungen in wichtigen Spielen wie dem Carabao-Cup-Halbfinale und dem Manchester-Derby.

Nach der Ankunft von Marc Guehi wurden die Möglichkeiten jedoch begrenzt. Daher ist eine weitere Leihe sehr wahrscheinlich.

Manuel Akanji — ist gegangen

Der Schweizer Verteidiger wurde während seiner einjährigen Leihe bei Inter zum Meister der Serie A.

Danach wurde die obligatorische Kaufklausel in Höhe von 15 Millionen Euro in seinem Vertrag automatisch aktiviert.

Ruben Dias — bleibt

Es kursierten Berichte über einen Wechsel des portugiesischen Verteidigers zu Real Madrid.

Aufgrund seiner Führungsqualitäten, seiner Erfahrung und seines Ansehens in der Kabine möchte der Verein ihn jedoch halten.

Vitor Reis — bleibt

Der Brasilianer kehrte nach einer erfolgreichen Leihe bei Girona zu Manchester City zurück.

Es wird erwartet, dass er in der Saison 2026/27 vollständig in die Startelf integriert wird.

John Stones — geht

Der Vertrag des englischen Verteidigers läuft am 30. Juni 2026 aus.

Die Parteien werden den Vertrag nicht verlängern, und Stones wird den Verein als ablösefreier Spieler verlassen.

Marc Guehi — bleibt

Guehi kam im Januar 2026 als Teil eines langfristigen Projekts zum Team.

Der Verein sieht in ihm einen der Eckpfeiler der Innenverteidigung für die kommenden Jahre.

Nathan Ake — ist gegangen

City hatte im Januar aufgrund einer Verletzungsmisere Angebote für Ake abgelehnt.

Angesichts der gestiegenen Konkurrenz und der Aussicht auf weniger Spielzeit wechselte der niederländische Verteidiger jedoch zu Fenerbahce.

Josko Gvardiol — bleibt

Vereine aus Deutschland und Spanien haben Interesse an dem kroatischen Spieler gezeigt.

Dennoch fühlt sich Gvardiol in Manchester wohl und hat der Unterzeichnung eines neuen Vertrags bis 2031 zugestimmt.

Rayan Ait-Nouri — bleibt

Der algerische Verteidiger erhielt in der letzten Saison aufgrund der starken Form von Nico O'Reilly nicht regelmäßig Spielzeit.

Es wird jedoch erwartet, dass er mindestens eine weitere Saison im Verein bleibt.

Josh Wilson-Esbrand — Zukunft ungewiss

Der 23-Jährige hat seine fünfte Saison in Folge auf Leihbasis verbracht.

Er spielte für Coventry, Cardiff und Radomiak Radom. Nun muss City eine endgültige Entscheidung über seine langfristige Zukunft treffen.

Mittelfeld

Nico O'Reilly — bleibt

O'Reilly war in der Saison 2025/26 einer der besten Spieler des Teams.

Er hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben und nahm auch mit der englischen Nationalmannschaft an der WM 2026 teil.

Rodri — bleibt

Berichte über einen Wechsel des spanischen Mittelfeldspielers zu Real Madrid kursieren seit mehreren Jahren.

Rodri wollte bis zum Ende der Weltmeisterschaft nicht über seine Zukunft sprechen. Ein Verbleib im Etihad bleibt jedoch das wahrscheinlichste Szenario. Es gibt einige Unsicherheiten bezüglich eines neuen Vertrags.

Nico Gonzalez — Zukunft ungewiss

Die Situation von Gonzalez hängt von Rodris Zukunft ab.

Da erwartet wird, dass Rodri bleibt, könnte Nico einen festen Transfer in Betracht ziehen, um mehr Spielpraxis zu erhalten.

Sverre Nypan — wird verliehen

Nypan kehrte im Januar nach einer schwierigen Leihsaison bei Middlesbrough zur Jugendmannschaft von City zurück.

Es wird erwartet, dass er für eine weitere Saison an einen anderen europäischen Verein ausgeliehen wird.

Mateo Kovacic — Zukunft ungewiss

Guardiola vertraute Kovacic am Ende der letzten Saison mehr als Nico Gonzalez.

Der Vertrag des Kroaten läuft jedoch in 12 Monaten aus, und die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung ist gering. Der Verein muss entscheiden, ob er ihn verkauft oder eine weitere Saison behält.

Kalvin Phillips — könnte gehen oder verliehen werden

Phillips hat keine Zukunft bei Manchester City.

Das Problem ist, dass er einen Vertrag bis 2028 und ein hohes Gehalt hat. Daher wird es nicht einfach sein, einen Verein zu finden, der den Spieler fest verpflichtet.

Bernardo Silva — ist gegangen

Der Vertrag des portugiesischen Spielers lief am 30. Juni 2026 aus.

Es gibt keine Möglichkeit, die Vereinbarung zu verlängern, und Bernardo hat das Team verlassen.

Tijani Reijnders — Zukunft ungewiss

Der niederländische Spieler hat nur eine volle Saison bei City verbracht.

Der Verein plant nicht aktiv, ihn zu verkaufen, aber sollte ein sehr hohes Angebot eingehen, könnte die Führung ihre Entscheidung überdenken.

Claudio Echeverri — wird verliehen

Echeverris Leihzeiten bei Bayer und Girona verliefen nicht wie erwartet.

Dennoch schätzt City ihn weiterhin hoch ein. Der Spieler wird höchstwahrscheinlich erneut verliehen. Der Verein würde ihn nur für eine sehr hohe Ablösesumme oder mit einer günstigen Rückkaufklausel verkaufen.

Angriff

Rayan Cherki — bleibt

Der französische Spieler spielte bereits in seiner ersten Saison bei City auf hohem Niveau.

Er gilt als einer der Hauptkandidaten, um Kevin De Bruyne zu ersetzen.

Phil Foden — bleibt

Foden hatte zwei schwierige Saisons hintereinander und wurde nicht in den englischen WM-Kader 2026 berufen.

Dennoch plant der Verein, Vertrauen in sein Eigengewächs zu zeigen und ihm einen neuen Vertrag anzubieten.

Jack Grealish — könnte gehen oder verliehen werden

Es könnte für Grealish, einen der Helden der Triple-Saison, schwierig werden, einen wichtigen Platz im Team von Maresca zu finden.

Sein hohes Gehalt steht einem festen Transfer im Weg. Daher wird auch eine Leihoption in Betracht gezogen.

Savio — könnte gehen

Tottenham ist ernsthaft daran interessiert, den brasilianischen Flügelspieler fest zu verpflichten.

City hatte ihn im letzten Sommer daran gehindert, nach London zu wechseln, aber dieses Mal könnte der Verein bereit sein, sich Angebote anzuhören.

Antoine Semenyo — bleibt

Semenyo kam im Januar 2026 zum Verein.

Er wurde im Rahmen langfristiger Pläne geholt und soll sich fest in der Startelf etablieren.

Omar Marmoush — Zukunft ungewiss

Der ägyptische Stürmer hat sich bei seinen Einsätzen gut präsentiert.

Er konnte sich jedoch nicht dauerhaft in den Plänen von Guardiola festsetzen. Sollte ein großes Angebot eingehen, könnte Marmoush seine Zukunft überdenken.

Erling Haaland — bleibt

Obwohl in der spanischen Presse verschiedene Gerüchte kursieren, wird nicht erwartet, dass der norwegische Stürmer das Team verlässt.

Haaland wird der Hauptstar des neuen Maresca-Projekts bleiben.

Jeremy Doku — bleibt

Der belgische Flügelspieler hat in der letzten Saison einen weiteren großen Schritt in seiner Karriere gemacht.

Er erzielte mehr Tore und gab mehr Vorlagen als in den vorangegangenen Saisons. Der Verein plant zudem, Doku einen neuen Vertrag anzubieten.

Was wird der Kern des neuen Manchester City sein?

Laut der Analyse von City Xtra könnte der Kern des Teams in der Ära Maresca aus Donnarumma, Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, Guehi, Rodri, O'Reilly, Cherki, Foden, Doku und Haaland bestehen.

Stones, Bernardo Silva, Akanji und Ake sind bereits gegangen oder stehen kurz davor. Die Zukunft von Trafford, Lewis, Grealish, Savio und Phillips dürfte eines der Hauptthemen des Sommertransferfensters sein.

Enzo Maresca steht vor einer großen Aufgabe: den von Guardiola hinterlassenen starken Kader umzugestalten, ohne ihn zu zerstören, und ihn an seine eigenen Fußballideen anzupassen.