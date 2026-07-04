Als Müll betrachtetes Gemälde auf Millionen Dollar geschätzt

Ein Mann, der in Sevilla, Spanien, lebt, hielt das Gemälde, das er am Straßenrand gefunden hatte, zunächst für einen weggeworfenen Gegenstand. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eines der wertvollen Werke des berühmten Malers Joaquín Sorolla handelte.

Laut dem 57-jährigen Andrés Urtado hatte er das Gemälde am Straßenrand gesehen und es mit nach Hause genommen, weil ihm der schöne Rahmen mehr gefiel als das Kunstwerk selbst.

Später wurde bekannt, dass das Gemälde seit vielen Jahren einer Familie in Sevilla gehörte. Die Familie hatte die Gewohnheit, es immer in den Urlaub mitzunehmen. Bei einer ihrer Reisen wollten sie das Gemälde in den Kofferraum des Autos legen, vergaßen es jedoch in ihrer Eile, als sie es an eine Wand lehnten. Als sie bemerkten, dass das Gemälde verschwunden war, konnten sie es nicht mehr finden.

Um den wahren Wert des Gemäldes zu erfahren, ließ Andrés Urtado es zunächst mithilfe künstlicher Intelligenz untersuchen. Als das Programm sehr hohe Schätzungen für das Kunstwerk anzeigte, wandte er sich an eines der Auktionshäuser in Madrid, um dies zu überprüfen. Durch die Untersuchung von Experten wurde bestätigt, dass es sich um ein wertvolles Werk des renommierten spanischen Malers Joaquín Sorolla handelte.

Als er erfuhr, dass das Gemälde als vermisst gemeldet worden war, versteckte Andrés Urtado die Situation nicht und rief selbst die Polizei an. Er erklärte, dass er das Kunstwerk am Straßenrand gefunden habe, und erklärte sich bereit, es seinen rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Kurz darauf wurde das wertvolle Gemälde an seine Eigentümer zurückgegeben.