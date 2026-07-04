Messi hält auch mit 39 nicht an: Mit 7 Toren führend in der Torschützenliste

Argentiniens Nationalstürmer Lionel Messi wurde zum besten Spieler des dramatischen Sechzehntelfinales gegen Kap Verde bei der WM 2026 gekürt.

Der 39-jährige Star war an allen drei Toren seiner Mannschaft beteiligt und trug maßgeblich zu Argentiniens 3:2-Sieg in der Verlängerung bei.

Messi eröffnete die Torschützenliste

In der 29. Minute des Spiels traf Lionel Messi ins gegnerische Tor und brachte Argentinien in Führung.

Später war er auch direkt an zwei weiteren Toren seiner Mannschaft beteiligt. Damit stand der argentinische Stürmer im Zentrum aller torgefährlichen Aktionen des Spiels.

Der Sieger wurde in der Verlängerung ermittelt

Kap Verde leistete dem Turnierfavoriten würdigen Widerstand und blieb in der regulären Spielzeit ungeschlagen.

Der Sieger wurde erst in der Verlängerung ermittelt. Argentinien setzte sich mit 3:2 durch und zog ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Messi bleibt Torschützenkönig der WM

Lionel Messi zeigt bei der WM 2026 eine hohe Torgefahr.

Bisher hat er:

In 4 Spielen auf dem Platz gestanden;

7 Tore erzielt;

Führt die Torschützenliste des Turniers an.

Auch mit 39 Jahren bleibt Messi der wichtigste Führungsspieler und gefährlichste Angreifer seiner Mannschaft.

Nächster Gegner — Ägypten

Argentinien trifft im Achtelfinale auf die ägyptische Nationalmannschaft.

Diese Begegnung findet am 7. Juli statt. Das Duell zwischen Messi und Mohamed Salah verspricht eines der spannendsten Spiele des Achtelfinals zu werden.