Der chinesische Technologieriese Huawei sorgt mit seinem neuen Flaggschiff Mate 80 Pro und seinem Herzen, dem Kirin 9030 Pro Prozessor, für großes Aufsehen im Mobilmarkt. Tiefe technische Analysen des beliebten Geekerwan-Kanals auf der Bilibili-Plattform zeigen, dass der neue Chip nicht nur bei der Leistung, sondern auch bei der Energieeffizienz mit den Branchenführern konkurrieren kann. Dies ist ein wichtiger Schritt für Huawei auf dem Weg zum Aufbau eines unabhängigen Ökosystems unter Sanktionen. Ixbt.com berichtet .

Der Kirin 9030 Pro Prozessor enthält etwa 15 Milliarden Transistoren und erreicht damit das Niveau renommierter Chips wie Apple A15 und Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Der neue Prozessor verfügt über eine 9-Kern-Architektur, die über 14 Threads arbeitet. Er umfasst einen Super-Kern mit 2,75 GHz, vier Hochleistungskerne und vier energieeffiziente Kerne. Diese Konfiguration hilft dem Gerät, eine Balance zwischen anspruchsvollen Aufgaben und alltäglichen Vorgängen zu halten.

Revolutionäres Wachstum bei Grafik und Gaming

Die größte Veränderung wurde im Grafikprozessor Maliang 935 beobachtet. Den 3DMark Steel Nomad Light Testergebnissen zufolge konnte die neue GPU die Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation Kirin 9020 um 76 Prozent steigern. Dies ist eine sehr wichtige Nachricht für usbekische Gamer und Nutzer mit hohen Ansprüchen an mobile Grafik, da der Chip auch Ray-Tracing-Technologie auf Hardware-Ebene unterstützt.

In Gaming-Tests erzielte das Mate 80 Pro beeindruckende Ergebnisse. Beispielsweise hielt das Gerät in der für HarmonyOS optimierten Version von Genshin Impact eine stabile 60 FPS (Bilder pro Sekunde) bei 804p-Auflösung. Der durchschnittliche Stromverbrauch betrug nur 4,9 W. Experten zufolge ist dieser Wert sogar effizienter als der Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, da der Qualcomm-Chip bei einer niedrigeren (720p) Auflösung mehr Strom verbraucht.

Architektur und Optimierungsgeheimnisse

Besonderes Augenmerk wurde auf den Cache-Speicher in der internen Struktur des Chips gelegt. Der L2-Cache des Super-Kerns wurde auf 2 MB erhöht, und der gesamte L3-Cache erreichte 12 MB. Zusätzlich wurde der System-Level-Cache (SLC) auf bis zu 12 MB erweitert, was die Datenaustauschgeschwindigkeit deutlich erhöhte. Infolgedessen begann die HarmonyOS-Oberfläche noch flüssiger und schneller zu arbeiten.

Auch andere Blöcke des Prozessors wurden deutlich aktualisiert:

Der Neural-Prozessor (NPU) nutzt nun eine Architektur aus drei Rechenblöcken;

Der Bildsignalprozessor (ISP) wurde auf Version 9.0 aktualisiert;

Der eingebaute Modem-Bereich wurde um 31 Prozent verkleinert, um Platz für andere Komponenten zu schaffen.

Laut ixbt.com hat Huawei seine Hardware und Software (HarmonyOS) so eng integriert, dass die Gesamtleistung des Geräts auf ein neues Niveau gehoben wurde. Angesichts des weiterhin hohen Interesses an Huawei-Smartphones auf dem usbekischen Markt wird erwartet, dass das Mate 80 Pro mit seiner hohen Autonomie und leistungsstarken Grafik einen verdienten Platz im Flaggschiff-Segment einnimmt.