Mohamed Salah wird mit einer Panenka zum Helden des Spiels

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Mohamed Salah wird mit einer Panenka zum Helden des Spiels

Die ägyptische Nationalmannschaft besiegte Australien im Elfmeterschießen im 1/16-Finale der WM 2026 und zog ins Achtelfinale ein.

Nach dem Spiel ernannte die FIFA Mohamed Salah zum besten Spieler der Partie. Obwohl der 34-jährige Flügelspieler während des Spiels weder ein Tor noch eine Vorlage verbuchte, zeigte er im entscheidenden Elfmeterschießen sein Können.

Kein Sieger in der regulären Spielzeit

Die reguläre Spielzeit der intensiven Begegnung zwischen Australien und Ägypten endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Aufgrund des Unentschiedens wurde das Ticket für die nächste Runde im Elfmeterschießen entschieden. Dabei agierten die ägyptischen Fußballspieler kühl und setzten sich mit 4:2 durch.

Eine wunderschöne Panenka von Salah

Im Elfmeterschießen trat Mohamed Salah an den Ball und führte seinen Schuss präzise im "Panenka"-Stil aus.

Der zuverlässige und schöne Schuss des ägyptischen Stars gab seinem Team einen psychologischen Vorteil. Am Ende schlossen die Afrikaner Australien aus dem Turnier aus.

FIFA ernannte Salah zum besten Spieler

Mohamed Salah war in der regulären Spielzeit und der Verlängerung der Begegnung weder Torschütze noch Vorlagengeber.

Dennoch wurden seine Führungsstärke auf dem Platz und sein kühles Auftreten im Elfmeterschießen von der FIFA hoch bewertet. Salah wurde als bester Spieler der Partie Australien — Ägypten anerkannt.

Nächster Gegner — Argentinien

Nach diesem Sieg zog die ägyptische Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Nun erwartet Salah und seine Teamkollegen ein schwieriges Spiel gegen Argentinien, einen der Turnierfavoriten.

Nach seinen Heldentaten gegen Australien richtet sich nun die gesamte Aufmerksamkeit darauf, wie Salah im Spiel gegen Argentinien agieren wird.

Mohamed SalahÄgyptenAustralienArgentinien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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