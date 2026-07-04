Vivo X300e: Neues Flagship mit 7000 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5

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Vivo X300e: Neues Flagship mit 7000 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5

Vivo, ein Unternehmen, das sich durch hochtechnologische Lösungen auf dem Smartphone-Markt auszeichnet, bereitet sich darauf vor, sein nächstes Flagship-Modell — das Vivo X300e — vorzustellen. Das Gerät hat bereits die für den Verkauf in China erforderlichen Zertifizierungen erhalten. Dies deutet darauf hin, dass in den kommenden Monaten ein ernsthafter Wettbewerb auf dem Markt für mobile Geräte entstehen wird. Darüber berichtet Ixbt.com bericht et.

Laut Daten der 3C-Zertifizierungsagentur unterstützt das neue Smartphone eine 90 W Schnellladetechnologie. Laut ixbt.com wird erwartet, dass dieses Modell nicht nur beim Ladetempo, sondern auch bei der Akkulaufzeit Rekordergebnisse erzielt. Konkret ist geplant, das Gerät mit einem riesigen 7000 mAh Akku auszustatten.

Technische Spezifikationen und Design-Ansatz

Laut Informationen eines renommierten Insiders mit dem Pseudonym Smart Pikachu wird das Vivo X300e mit einem 6,6-Zoll-Display ausgestattet. Diese Größe gilt für moderne Smartphones als "mittel" und bietet eine Balance zwischen einhändiger Bedienung und Content-Konsum. Was das Erscheinungsbild betrifft, wird berichtet, dass das Unternehmen sein traditionelles "Deco"-Design verwenden wird.

Eine der stärksten Seiten des Geräts ist seine Leistung. Das Vivo X300e arbeitet auf Basis des neuesten Snapdragon 8 Gen 5 Prozessors von Qualcomm, der der Öffentlichkeit noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Dieser Chip liefert nicht nur hohe Bildraten in Spielen, sondern bietet auch beispiellose Geschwindigkeit bei der Arbeit mit Künstliche-Intelligenz-Algorithmen.

Zeiss-Optik und Periskopkamera

Für Fotografie-Enthusiasten setzt Vivo seine Partnerschaft mit Zeiss erneut fort. Das neue Smartphone wird über ein Kamerasystem mit drei Objektiven verfügen. Davon ist das Periskop-Teleobjektiv von besonderer Bedeutung, da es ermöglicht, weit entfernte Objekte ohne Qualitätsverlust heranzuzoomen.

Auf dem Smartphone-Markt in Usbekistan ist die X-Serie von Vivo für ihre hochwertigen Kameras bekannt. Die Veröffentlichung des Vivo X300e wird erwartet, die professionelle mobile Fotografie auf eine neue Ebene zu heben. Obwohl der Preis und das Veröffentlichungsdatum des Geräts auf dem globalen Markt noch nicht bekannt gegeben wurden, bestätigen die Genehmigungen in China, dass seine Premiere sehr nahe ist.

  • 6,6-Zoll hochwertiges Display;
  • Snapdragon 8 Gen 5 Flagship-Prozessor;
  • 7000 mAh energieeffizienter Akku;
  • Periskop-Kamerasystem mit Zeiss-Optik;
  • 90 W Schnellladefunktion.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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