Startaufstellungen für das Spiel Paraguay gegen Frankreich bekanntgegeben

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Startaufstellungen für das Spiel Paraguay gegen Frankreich bekanntgegeben

Die Startaufstellungen für das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Paraguay und Frankreich sind bekannt. Das Spiel beginnt heute um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit. Paraguay hat sich für eine 5-4-1-Formation entschieden, während Frankreich auf ein 4-2-3-1-System setzt. Der Screenshot zeigt nicht vollständig den Stadionnamen, die Trainer der Mannschaften und die Ersatzspieler.

Startaufstellung Paraguay:

• Torwart: O. Gill
• Verteidiger: J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete, J. Alonso
• Mittelfeldspieler: M. Almirón, D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza
• Stürmer: J. Enciso

Startaufstellung Frankreich:

• Torwart: Mike Maignan
• Verteidiger: Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé
• Mittelfeldspieler: Adrien Rabiot, Manu Koné, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé
• Stürmer: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé führt den Angriff Frankreichs an. Hinter ihm ist ein Trio aus Barcola, Olise und Dembélé positioniert. Paraguay spielt mit fünf Verteidigern und wird versuchen, die Geschwindigkeit von Enciso bei Kontern zu nutzen.

ParaguayFrankreichKylian MbappéJulio EncisoWeltmeisterschaftStartaufstellung
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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