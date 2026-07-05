Obwohl die kapverdische Nationalmannschaft, die während der Weltmeisterschaft einen würdigen Widerstand gegen Argentinien leistete, aus dem Turnier ausgeschieden ist, erhielt ihr Torhüter Vozinha Anerkennung vom Weltfußballstar Lionel Messi. Nach einem dramatischen Spiel im Sechzehntelfinale lobte der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner das Können des gegnerischen Keepers. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Während der Partie bereiteten die Vertreter Kap Verdes den amtierenden Weltmeistern ernsthafte Probleme. Obwohl Lionel Messi in der 29. Minute mit seinem 20. WM-Tor den Spielzug eröffnete, gelang es dem „kleinen Team“, zweimal auszugleichen. Erst ein drittes Gegentor in der 111. Minute beendete die Teilnahme Kap Verdes am Turnier.

Lionel Messi: „Dein Volk sollte stolz auf dich sein“

Nach dem Spiel kam es zu einem aufrichtigen Gespräch zwischen Vozinha und Lionel Messi. Wie der Torhüter gegenüber La Tercera mitteilte, verbarg die argentinische Legende seine Bewunderung für seine Leistung nicht. „Nach dem Spiel ging ich zu Messi. Er umarmte mich und sagte: ‚Du bist fantastisch. Dein Volk sollte stolz auf dich sein‘. Das war ein unvergesslicher Moment für mich“, betonte der Torhüter.

Vozinha erhielt in diesem Spiel nicht nur warme Worte, sondern auch ein wertvolles Andenken. Als er Messi um einen Trikottausch bat, versprach der Kapitän der „Albiceleste“ nach den Interviews, das Trikot im Tunnel zu den Kabinen zu übergeben, und hielt sein Wort.

Der Erfolg der kapverdischen Nationalmannschaft bei diesem Turnier war kein Zufall. In der Gruppenphase ließen sie starke Teams wie Uruguay und Saudi-Arabien hinter sich und sicherten sich einen Platz in den Playoffs. Vozinha absolvierte in vier Spielen insgesamt 18 Paraden und hielt 78,3 % der auf das Tor geschossenen Bälle.

„Wir haben auf Augenhöhe gegen den amtierenden Weltmeister gespielt und hatten sogar Chancen zu gewinnen. Natürlich sind wir über die Niederlage traurig, aber wir sind stolz auf unsere Leistung“, sagt Vozinha und dankt seinen Mitspielern und dem Trainerstab.

Auch für Fußballfans in Usbekistan weckt die Standhaftigkeit solcher „kleinen“ Teams gegen die Großen immer wieder Interesse. Der Mut Kap Verdes und die Bescheidenheit eines Stars wie Lionel Messi haben erneut bewiesen, wie wichtig gegenseitiger Respekt im Sport ist.