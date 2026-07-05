Paraguay gegen Frankreich live auf unserer Website verfolgen

59' Auswechslung. Mit Erlaubnis des Schiedsrichters kam José Canale (Paraguay) aufs Feld, während Omar Alderete das Feld verließ.

56' Michael Olise (Frankreich) schlug eine Ecke, doch der Ball erreichte keinen Mitspieler und wurde von der Abwehr geklärt.

54' Manu Koné (Frankreich) brachte sich in eine gute Schussposition. Er verschaffte sich Platz und versuchte es aus der Distanz. Orlando Gill rettete spektakulär im oberen rechten Winkel! Der Schiedsrichter entschied auf Ecke. Frankreich führt die Ecke aus.

54' Orlando Gill (Paraguay) hat sich eine kleine Verletzung zugezogen, aber es sieht so aus, als könne er das Spiel fortsetzen.

53' Orlando Gill (Paraguay) benötigt medizinische Hilfe. Aus diesem Grund unterbrach der Schiedsrichter das Spiel und rief die Ärzte auf den Platz.

52' Ousmane Dembélé (Frankreich) versuchte, im Strafraum an den Ball zu kommen und schoss, aber der Ball ging am linken Pfosten vorbei.

51' Kylian Mbappé (Frankreich) zog es vor, den Eckball schnell mit einem kurzen Pass auszuführen.

51' Kylian Mbappé (Frankreich) schoss kraftvoll aus dem Strafraum, doch die Verteidiger blockten den Ball. Das Leder ging ins Aus und Frankreich bekommt eine Ecke.

51' Miguel Almirón (Paraguay) schlug den Ball vom Eck in den Strafraum, doch Mike Maignan stand richtig und klärte mit dem Faustschlag.

50' Miguel Almiron (Paraguay) schoss aus dem Strafraum, aber ein Verteidiger blockte den Ball. Eckstoß. Paraguay hat eine Chance.

49' Adrien Rabiot (Frankreich) schießt aufs Tor, aber der Ball geht über die Latte hinaus.

46' Lucas Digne (Frankreich) nahm dem Gegner den Ball ab, doch der Schiedsrichter pfiff ein Foul. Er ist mit der Entscheidung unzufrieden!

46' Der Schiedsrichter pfiff und leitete die zweite Halbzeit ein.

45+4' Ilghiz Tantashev pfiff zum Ende der ersten Halbzeit.

45+3' Adrien Rabiots (Frankreich) Pass in den Strafraum war zu stark und erreichte keinen seiner Mitspieler.

45' 3 Minuten zum Spiel hinzugefügt.

45' Adrien Rabiot (Frankreich) schoss von außerhalb des Strafraums, doch der Ball wurde von einem Verteidiger geblockt und stellte keine Gefahr für den Torwart dar.

43' Manu Koné (Frankreich) schießt, aber der Ball geht am Tor vorbei.

41' Michael Olise (Frankreich) brachte den Ball per Eckball in den Strafraum, doch Orlando Gill war aufmerksam und klärte die Gefahr.

41' Jules Koundé (Frankreich) fand seine Mitspieler im Strafraum nicht, da sein Pass vom Verteidiger abgefangen wurde. Der Ball ging ins Aus. Frankreich führt eine Ecke aus.

40' Kylian Mbappé (Frankreich) schießt, aber der Ball geht links am Tor vorbei.

38' Der Ball ging ins Aus. Frankreich führt den Eckball aus.

38' Ousmane Dembélé (Frankreich) schoss kräftig auf das Tor, aber ein Verteidiger blockte den Ball. Der Ball ging ins Aus. Frankreich bekam einen Eckball.

36' Jules Koundé (Frankreich) ließ eine gute Chance ungenutzt. Er schuf sich Raum und schoss kräftig in die Mitte des Tores. Doch zu seinem Pech zeigte Orlando Gill eine fantastische Parade und wehrte den Ball ab.

36' Ousmane Dembélé (Frankreich) schlug die Ecke, doch einer der Verteidiger kam zuerst an den Ball und klärte ihn.

35' Andrés Cubas (Paraguay) beging ein Foul durch ein hartes Spiel. Die Situation endete mit einem Freistoß für Frankreich.

34' Paraguay konnte aus einem Freistoß aus mittlerer Distanz kein Tor erzielen, da Mike Maignan (Frankreich) hoch sprang und den Ball fing.

34' William Saliba (Frankreich) wurde wegen Haltens eines Gegners bestraft. Ilgiz Tantashev entschied auf Freistoß. Paraguay hat nun die Chance, den Freistoß auszuführen und eine gefährliche Situation vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

33' Adrien Rabiot (Frankreich) schoss von außerhalb des Strafraums, aber der Ball flog über das Tor.

31' Lucas Digne (Frankreich) versuchte, Kylian Mbappé zu finden, spielte den Pass jedoch zu stark und die Chance wurde vertan.

29' Der Pass von Ousmane Dembélé (Frankreich) erreichte keinen seiner Mitspieler.

28' Diego Gomez (Paraguay) beobachtete den Ball und schoss einen Volley an der Strafraumgrenze, doch der Ball ging weit rechts am Pfosten vorbei.

28' Junior Alonso (Paraguay) schoss aus der Ferne, doch sein Versuch wurde von einem Verteidiger geblockt.

28' Miguel Almirón (Paraguay) schlug eine hohe Flanke in den Strafraum, doch die gegnerische Abwehr fing den Ball souverän ab.

23' Die Situation nach dem Schuss von Burchak verlief ergebnislos, da Ousmane Dembélé (Frankreich) den Ball ins Aus beförderte.

24' Der Schiedsrichter gab eine Auszeit, um das Spieltempo etwas zu drosseln (Abkühlung).

22' Manu Koné (Frankreich) schießt kraftvoll von außerhalb des Strafraums, doch der Verteidiger blockt den Schuss. Ecke für Frankreich.

22' Die Verteidiger klärten die Flanke von Ousmane Dembélé (Frankreich) nach einer Ecke.

19' Bradley Barcola (Frankreich) wurde vom Schiedsrichter verwarnt (gelbe Karte).

18' Michael Olise (Frankreich) spielte die Ecke kurz.

18' Michael Olise (Frankreich) versuchte einen Pass, aber der Ball wurde abgefangen. Der Ball ging ins Aus und ein Eckstoß wurde gegeben. Frankreich setzt den Angriff fort.

16' Lucas Digne (Frankreich) spielte den Ball in den Strafraum, doch er ging direkt auf Orlando Gill zu, der den Ball sicher fing.

13' Ein Verteidiger fing den Pass nach einem Fernfreistoß von Paraguay ab.

12' Ilgiz Tantashev pfeift Manu Koné (Frankreich) für einen Tritt gegen das Bein des Gegners.

11' Ousmane Dembélé (Frankreich) versuchte, den Ball durch die Verteidiger zu spielen, fand jedoch keinen Mitspieler.

10' Ousmane Dembélé (Frankreich) flankte in den Strafraum, doch der Verteidiger war wachsam und klärte den Ball in die sichere Zone.

7' Ousmane Dembélés (Frankreich) gefährliche Ecke wurde von den Verteidigern in den sicheren Bereich geklärt.

7' Lucas Digne (Frankreich) versuchte, einen Mitspieler außerhalb des Strafraums zu finden, doch die gegnerische Abwehr reagierte schnell und stoppte den Angriff. Ecke für Frankreich.

6' Ousmane Dembélé (Frankreich) flankte exzellent in den Strafraum. Doch der gegnerische Verteidiger war aufmerksam, beseitigte die Gefahr und klärte den Ball sauber.

4' Michael Olise (Frankreich) schlug den Ball in den Strafraum, doch einer der Verteidiger war wachsam und klärte ihn.

2' Adrien Rabiots (Frankreich) Pass in den Strafraum kam nicht an, die Verteidiger spielten den Ball in die sichere Zone.

1' Ousmane Dembélé (Frankreich) spielte den Ball zu Kylian Mbappé, aber Mbappé konnte seinen Gegner im Strafraum nicht umspielen.

1' Frankreich hat das Spiel begonnen.

1' Kurz vor Beginn der ersten Halbzeit.