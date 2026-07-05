Im Vorfeld des 250. Jubiläums der US-Unabhängigkeit hat Google seinen neuen Werbespot vorgestellt. Der Technologiegigant stellt eine spannende Frage: Wenn die amerikanischen Gründer 1776 Zugang zu modernen Technologien gehabt hätten, wie hätte die Unabhängigkeitserklärung dann ausgesehen? Das Video zielt darauf ab, die Möglichkeiten von Google Workspace und Gemini AI zu demonstrieren und historische Realität mit einem modernen Unternehmensumfeld zu verbinden. Darüber berichtet Techcrunch.com berichtete darüber.

Im Werbespot ist Thomas Jefferson zu sehen, wie er an dem Dokument arbeitet, als er eine Nachricht von Benjamin Franklin erhält. Der gesamte Prozess wurde in das Google-Ökosystem übertragen: Bearbeitungen erfolgen über Google Docs, Meetings werden über Google Calendar geplant und Diskussionen finden remote auf der Google Meet-Plattform statt. Am Ende bestätigen alle Teilnehmer das Dokument mit einer elektronischen Signatur.

KI und der historische Prozess

Im Einklang mit den Technologietrends des Jahres 2026 hat Google auch KI-Elemente in diesen Prozess integriert. Insbesondere nutzen historische Persönlichkeiten das Gemini-System, um verschiedene Tierbilder für das nationale Siegel auszuwählen. Darüber hinaus führt die KI Besprechungsprotokolle und gibt sogar Ratschläge zum Ablehnen der Zugriffsanforderung von König Georg III. auf das Dokument.

Mit dieser Werbung hat das Unternehmen versucht zu zeigen, wie bequem seine AI-Tools für alltägliche und sogar global bedeutsame Aufgaben sind. Auch der visuelle Teil des Videos ist bemerkenswert — er hat einen charakteristischen Glanz, der für KI-generierte Videos typisch ist. Dies unterstreicht erneut die Rolle der Technologie nicht nur bei Texten, sondern auch bei der Erstellung visueller Inhalte.

Geteilte Reaktionen in sozialen Netzwerken

Laut The Verge wurde die Werbung in sozialen Netzwerken unterschiedlich aufgenommen. Während YouTube- und Instagram-Nutzer das Video überwiegend positiv und humorvoll aufnahmen, hagelte es auf Bluesky Kritik. Viele Nutzer und Historiker halten die Darstellung des Entstehungsprozesses eines so wichtigen politischen Dokuments auf diese Weise für unangemessen.

Insbesondere betonte der Historiker Angus Johnston, dass es schwierig sei zu beweisen, dass AI-Tools für politische Organisation oder menschliche Zusammenarbeit nützlich sind. Kritikern zufolge wirkt die Einbindung von KI in einen so wichtigen historischen Kontext etwas künstlich und nicht aufrichtig. Dennoch verfolgte Google mit dieser Kampagne das Ziel, die Popularität seiner Produkte zu steigern.

Auch für Nutzer in Usbekistan werden Tools wie Google Workspace und Gemini von Tag zu Tag immer beliebter. Solche kreativen Werbeanzeigen helfen zu verstehen, wie Technologien nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch in kreativen Prozessen eingesetzt werden können. Auch wenn historische Ereignisse humorvoll dargestellt werden, spiegeln sie die wichtigsten Trends der heutigen digitalen Welt wider.