Chelsea hat den Transferwert seines Spielers Pedro Neto auf 100 Millionen Pfund festgesetzt, was in der Fußballwelt auf großen Widerstand stößt. Der frühere Flügelspieler der Blues, Joe Cole, bezeichnete den Preis des englischen Klubs als „lächerlich“ und völlig unbegründet. Seiner Ansicht nach würden Europas Topklubs keinesfalls zustimmen, den Portugiesen für diese Summe zu kaufen. Darüber berichtet Goal.com .

Laut Goal.com reißen die Transfergerüchte um Pedro Neto nicht ab, während Chelseas Führung einen Preis verlangt, der deutlich über dem tatsächlichen Marktwert des Spielers liegt. In einem Interview mit Paddy Power erklärte Joe Cole offen, der faire Wert des Spielers liege bei der Hälfte der derzeit geforderten Summe.

Die Ablösesumme und der Saudi-Faktor

Der ehemalige Spieler betonte, dass kein Fußballfachmann bei klarem Verstand 100 Millionen Pfund für Pedro Neto zahlen würde. Selbst die aktuellen Größen der Premier League würden ein solches Risiko eindeutig nicht eingehen. „Manchester City hätte dieses Geld nicht für Pedro Neto bezahlt“, sagte Cole.

Dennoch schloss der Experte nicht aus, dass Klubs aus Saudi-Arabien bereit sein könnten, diese Forderung zu erfüllen. Seiner Einschätzung nach könnte Chelsea darauf hoffen, dass ein Käufer aus Asien auftritt, weil saudische Investoren möglicherweise Teil des Konsortiums hinter der Klubführung sind. Cole schätzt den tatsächlichen Wert des Spielers auf etwa 50 bis 60 Millionen Pfund.

Die positiven Eigenschaften des Spielers

Trotz seiner deutlichen Kritik am Preis lobte Joe Cole Pedro Netos Fähigkeiten und Einsatz auf dem Spielfeld. Er betonte besonders, dass die taktische Vielseitigkeit des Spielers für jeden Trainer ein wichtiges Werkzeug sei.

„Ich habe großen Respekt vor ihm als Spieler. Er ist ein echter Kämpfer und gibt auf dem Platz bis zum Schluss alles“, sagte Cole. Außerdem hob er hervor, dass der Spieler auf dem linken und rechten Flügel sowie bei Bedarf als Flügelverteidiger spielen kann und ein erfahrener Premier-League-Spieler ist.