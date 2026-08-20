Verkauf der Smartphones der Google-Pixel-11-Serie gestartet

Google hat nach einer einwöchigen Vorbestellungsphase offiziell mit dem offenen Verkauf der Pixel-11-Smartphone-Serie begonnen. Die neue Reihe umfasst vier Hauptmodelle: das Standardmodell Pixel 11, das fortschrittliche Pixel 11 Pro, das größere Pixel 11 Pro XL und das faltbare Pixel 11 Pro Fold. Außerdem werden Kunden die Smartwatches der neuen Generation Pixel Watch 5 angeboten. Laut ixbt.com liegen die Preise zwischen 900 und 2.250 US-Dollar. Laut Ixbt.com wurde dies von der Website berichtet.

Die neue Reihe ist offiziell in mehr als 20 Ländern und Regionen weltweit erhältlich, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Indien, Singapur und Taiwan. Obwohl die geografische Abdeckung der letztjährigen Pixel-10-Serie ähnelt, gibt es einige Ausnahmen. Insbesondere wird das faltbare Pixel 11 Pro Fold in Tschechien, Italien, Polen, Portugal und Spanien nicht offiziell verkauft.

Preise und Speicheroptionen

Auf dem US-Markt wird das Basismodell Pixel 11 ab 900 US-Dollar mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher angeboten. Die Version mit 512 GB Flash-Speicher kostet 1.020 US-Dollar. Interessanterweise wurde das neue Einstiegsmodell zwar zum gleichen Preis wie das letztjährige Pixel 10 eingeführt, doch seine Basisspeicherkapazität wurde verdoppelt. Dadurch ist das neue Gerät im Vergleich zur vorherigen Generation deutlich attraktiver.

Auch die übrigen Flaggschiffmodelle der Reihe zeichnen sich durch ihre technischen Möglichkeiten und ihre Preisgestaltung aus. Laut ixbt.com beginnt der Preis des Pixel 11 Pro bei 1.100 US-Dollar für die 12/256-GB-Version und steigt auf 1.220 US-Dollar für das 16/512-GB-Modell sowie auf 1.450 US-Dollar für die Version mit 16 GB / 1 TB. Das Pixel 11 Pro XL mit seinem größeren Display kostet in der Basiskonfiguration 12/256 GB ab 1.300 US-Dollar und in der teuersten Version mit 1 TB Speicher 1.650 US-Dollar.

Das teuerste faltbare Modell und die Preise in Europa

Das teuerste Gerät der Familie ist das faltbare Pixel 11 Pro Fold. Die Version mit 16/256 GB kostet in den USA 1.900 US-Dollar, das 16/512-GB-Modell 2.020 US-Dollar und die Topversion mit 1 TB Flash-Speicher 2.250 US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass das Basismodell des Fold 100 US-Dollar teurer auf den Markt kam als das letztjährige Pixel 10 Pro Fold.

Auch für die neuen Geräte wurden die offiziellen Preise auf dem europäischen Markt bekannt gegeben. In Europa beginnt der Preis für das Pixel 11 bei 1.000 Euro, für das Pixel 11 Pro bei 1.200 Euro und für das Pixel 11 Pro XL bei 1.400 Euro. Für das fortschrittlichste Modell der Reihe, das Pixel 11 Pro Fold, müssen europäische Käufer mindestens 2.000 Euro bezahlen.

Große US-Mobilfunkanbieter haben spezielle Rabatte und Trade-in-Programme eingeführt, um Kunden zu gewinnen. Unter bestimmten Bedingungen können Nutzer Pixel-11-Geräte zu deutlich reduzierten Preisen und in einigen Fällen sogar nahezu kostenlos erhalten.