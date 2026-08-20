Sennheiser Momentum True Wireless 5 vorgestellt

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Sennheiser Momentum True Wireless 5 vorgestellt

Die deutsche Marke hat die nächste Generation ihrer vollständig kabellosen Premium-Ohrhörer, die Sennheiser Momentum True Wireless 5, offiziell vorgestellt. Laut Ixbt.com konnte das neue Gadget mit seinem markanten Design, dem austauschbaren Akku und modernen Technologien bereits die Aufmerksamkeit der Nutzer gewinnen. Der Einstiegspreis dieser Premium-Ohrhörer auf dem Weltmarkt liegt bei 300 US-Dollar. Darüber berichtet .

Für dieses Modell hat der Hersteller ein völlig neues Designkonzept gewählt und bietet Käufern fünf Farbvarianten an. Die Ohrhörer und ihr Ladecase werden in Schwarz, Weiß, Blau, rötlichen und braunen Ausführungen erhältlich sein. Diese breite Farbpalette ermöglicht es Nutzern, ein Gerät passend zu ihrem persönlichen Stil auszuwählen.

Vom Nutzer austauschbarer Akku

Eines der wichtigsten und unerwartetsten Merkmale des Modells ist das Ladecase mit herausnehmbarem Akku. Nach Angaben des Unternehmens können Nutzer den Akku im Case problemlos selbst austauschen; dafür genügt ein einfacher Schraubendreher. Diese Lösung verlängert die Lebensdauer des Gadgets deutlich und ist auch aus ökologischer Sicht relevant.

Auch die Akkulaufzeit des Geräts ist bemerkenswert. Die Ohrhörer selbst können mit einer einzigen Ladung bis zu 12 Stunden ununterbrochen betrieben werden. Zusammen mit dem Ladecase beträgt die Laufzeit 40 Stunden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Werte bei deaktivierter aktiver Geräuschunterdrückung erreicht werden.

Das Gadget unterstützt außerdem Schnellladen: Nur 8 Minuten Ladezeit ermöglichen eine Stunde Wiedergabe. Neben der herkömmlichen kabelgebundenen Methode ist auch kabelloses Laden verfügbar, was den Bedienkomfort weiter erhöht.

Moderne Technologien und Schutz

Technisch unterstützt der Sennheiser Momentum True Wireless 5 die neuesten Standards. Das Gerät ist insbesondere mit einem Bluetooth 6.0-Modul ausgestattet, das über Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair eine schnelle Verbindung mit verschiedenen Geräten ermöglicht. Für Audiofans ist die Unterstützung von aptX Lossless eine weitere wichtige Neuerung.

Die Ohrhörer verfügen über IP54-Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub. Dadurch können sie im Alltag, auch beim Sport, unbesorgt verwendet werden. Für die Qualität von Sprach- und Telefongesprächen ist ein System mit insgesamt sechs Mikrofonen zuständig.

SennheiserOhrhörerBluetooth 6TechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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