Genoa erwägt neue Namen zur Verstärkung der Offensive

Der Serie-A-Klub Genoa setzt unter Cheftrainer Daniele De Rossi seine Suche nach einem Mittelstürmer zur Verstärkung des Kaders fort. Laut Il Secolo XIX prüft die Vereinsführung mehrere Optionen genau, um vor dem Ende des Sommertransferfensters einen passenden Angreifer zu finden. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Einer der Hauptkandidaten des Klubs ist Evan Ferguson. Der 21-jährige irische Stürmer spielte zuvor für Roma und steht derzeit bei Brighton unter Vertrag. Der Transfer gestaltet sich jedoch schwierig: Eine schwere Knöchelverletzung, die operiert werden musste, sowie die benötigte Zeit für seine Rückkehr auf den Platz verzögern den Prozess.

Alternative Optionen auf dem Transfermarkt

Die Verantwortlichen von Genoa beschränken sich nicht auf einen einzigen Spieler und ziehen auch andere Angreifer in Betracht. Lorenzo Lucca gehört zu den wichtigsten Kandidaten, die möglicherweise auf Leihbasis verpflichtet werden könnten. Zudem beobachtet der Klub weitere Stürmer mit internationaler Erfahrung genau.

Wie GOAL.com berichtet, ist auch der erfahrene Stürmer Mehdi Taremi, der in der vergangenen Saison 16 Tore für Olympiacos erzielte, in den Fokus von Genoa gerückt. Der Iraner hat derzeit zwar nicht höchste Priorität für den Klub, doch Interesse an seinen Diensten besteht. Die Genuesen müssen dabei mit weiteren Interessenten konkurrieren.

Talente von der internationalen Bühne

Der italienische Klub richtet sein Augenmerk auf dem Transfermarkt nicht nur auf die heimische Liga, sondern auch auf junge und vielversprechende Spieler aus ausländischen Wettbewerben. Folgende Spieler stehen ebenfalls auf der Transferliste:

Der montenegrinische Stürmer Milutin Osmajic (Spieler von Preston)

Der marokkanische Fußballer El Mehdi Bentayeb (Spieler von Union Touarga)

Für Genoa, das sich auf den nächsten Spieltag der Serie A vorbereitet, gehört die Behebung der Probleme in der Offensive zu den wichtigsten Aufgaben der Saison. Die Vereinsführung dürfte bald eine endgültige Entscheidung treffen und das Angriffspotenzial der Mannschaft steigern.