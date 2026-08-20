João Cancelo will mit Barcelona die Champions League gewinnen

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João Cancelo will mit Barcelona die Champions League gewinnen

Der portugiesische Verteidiger João Cancelo sprach über seine Gefühle und Zukunftspläne, nachdem er sich offiziell dem katalanischen Klub Barcelona angeschlossen hatte. Nach den Vertragsdetails kam der Fußballer als vertragsloser Spieler zu den Katalanen, nachdem er seinen Vertrag mit Al-Hilal im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst hatte. Er unterschrieb bei dem Klub einen Dreijahresvertrag bis 2029. Goal.com berichtet .

Wie Mundo Deportivo berichtet, betonte der Fußballer auf seiner Vorstellungspressekonferenz, dass sich die Mannschaft große Ziele gesetzt habe. Cancelo machte insbesondere keinen Hehl daraus, dass es zu den wichtigsten Vorhaben gehöre, den seit 2015 nicht mehr gewonnenen Champions-League-Pokal wieder ins Museum des FC Barcelona zu bringen.

Seiner Ansicht nach muss ein großer Klub wie Barcelona stets bereit sein, in allen Wettbewerben zu gewinnen. Der Fußballer bewertete die Chancen der Mannschaft sehr positiv und betonte, dass der Kader über alle notwendigen Qualitäten verfüge, um erfolgreich zu sein.

Der richtige Weg zum Sieg

Mit Blick auf die Verbindung von Teamgeist und Erfahrung erklärte Cancelo, das Erfolgsgeheimnis liege im täglichen Training und in gegenseitiger Unterstützung. Seiner Meinung nach sollten die erfahrenen Spieler im Kader den jüngeren helfen, während die Nachwuchsspieler von den Akteuren mit größerer Erfahrung lernen sollten.

„Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, weil diese Mannschaft enormes Potenzial hat, und wir werden alles tun, was wir können, um diese Champions League zu gewinnen“, sagte der portugiesische Verteidiger bei seinem ersten Auftritt.

Eine erbitterte Rivalität mit Real Madrid

Auf der Pressekonferenz wurde auch die Bedeutung der Spiele gegen Real Madrid thematisiert. Cancelo erklärte, dass er Duelle mit dem Erzrivalen weder als Spiele mit zusätzlichem Druck noch als besondere Situation betrachte.

Seiner Meinung nach sei jeder Gegner in der Tabelle gleichermaßen wichtig. Unabhängig davon, gegen welches Team sie antreten, müsse die Mannschaft in jedem Spiel um den Sieg kämpfen. Die selbstbewussten Aussagen des Neuzugangs wecken bei den Fans vor der Saison große Hoffnungen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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