Xiaomi stellt neue Mijia Capsule Coffee Machine in Europa vor

Xiaomi hat seine neue Mijia Capsule Coffee Machine auf dem europäischen Markt eingeführt. Laut ixbt.com wurde das Gerät in Deutschland zunächst für 105 € angeboten. Für Erstkäufer gibt es außerdem einen speziellen Rabatt von 10 Prozent. Darüber berichtet Ixbt.com.

Die Kaffeemaschine ist für die Verwendung fertiger Kaffeekapseln ausgelegt. Dadurch müssen Nutzer weder gemahlenen Kaffee abmessen noch spezielle Filter einsetzen. Das vereinfacht die Zubereitung erheblich und spart Zeit.

Technische Funktionen und Komfort

Das Gerät ist mit den meisten gängigen Kapseln in der passenden Größe kompatibel, darunter Varianten aus Aluminium, Papier und mit Silikonmembran. Die Xiaomi-Ingenieure legten besonderen Wert auf die Geschwindigkeit: Das System benötigt nur 25 Sekunden zum Vorheizen, danach beginnt die Kaffeezubereitung nahezu sofort.

Die Mijia Capsule Coffee Machine verfügt über eine integrierte Pumpe, die einen Druck von 19 bar erzeugt. Laut Hersteller beträgt das Betriebsgeräusch nur 55 dBA, sodass sich Kaffee zubereiten lässt, ohne die morgendliche Ruhe zu stören. Außerdem besitzt das Gerät einen abnehmbaren 650-ml-Wassertank.

Aufbewahrung und Steuerung

Magnetische Halterung zur Aufbewahrung von bis zu 20 Kapseln

Kann an Metallflächen wie einer Kühlschranktür angebracht werden

Höhenverstellbarer Standfuß für Gefäße unterschiedlicher Größe

Funktion zum Programmieren von zwei verschiedenen Portionsgrößen

Die ungewöhnliche magnetische Halterung im Lieferumfang ermöglicht es, einen Kaffe Vorrat an einem praktischen Ort wie einer Kühlschranktür aufzubewahren, ohne zusätzlichen Platz auf der Arbeitsfläche zu beanspruchen. Nutzer können zwei bevorzugte Portionsgrößen programmieren; anschließend werden alle Einstellungen automatisch angewendet.