Xiaomi stellt neue Mijia Capsule Coffee Machine in Europa vor

·0·Technologie
Xiaomi stellt neue Mijia Capsule Coffee Machine in Europa vor

Xiaomi hat seine neue Mijia Capsule Coffee Machine auf dem europäischen Markt eingeführt. Laut ixbt.com wurde das Gerät in Deutschland zunächst für 105 € angeboten. Für Erstkäufer gibt es außerdem einen speziellen Rabatt von 10 Prozent. Darüber berichtet Ixbt.com.

Die Kaffeemaschine ist für die Verwendung fertiger Kaffeekapseln ausgelegt. Dadurch müssen Nutzer weder gemahlenen Kaffee abmessen noch spezielle Filter einsetzen. Das vereinfacht die Zubereitung erheblich und spart Zeit.

Technische Funktionen und Komfort

Das Gerät ist mit den meisten gängigen Kapseln in der passenden Größe kompatibel, darunter Varianten aus Aluminium, Papier und mit Silikonmembran. Die Xiaomi-Ingenieure legten besonderen Wert auf die Geschwindigkeit: Das System benötigt nur 25 Sekunden zum Vorheizen, danach beginnt die Kaffeezubereitung nahezu sofort.

Die Mijia Capsule Coffee Machine verfügt über eine integrierte Pumpe, die einen Druck von 19 bar erzeugt. Laut Hersteller beträgt das Betriebsgeräusch nur 55 dBA, sodass sich Kaffee zubereiten lässt, ohne die morgendliche Ruhe zu stören. Außerdem besitzt das Gerät einen abnehmbaren 650-ml-Wassertank.

Aufbewahrung und Steuerung

  • Magnetische Halterung zur Aufbewahrung von bis zu 20 Kapseln
  • Kann an Metallflächen wie einer Kühlschranktür angebracht werden
  • Höhenverstellbarer Standfuß für Gefäße unterschiedlicher Größe
  • Funktion zum Programmieren von zwei verschiedenen Portionsgrößen

Die ungewöhnliche magnetische Halterung im Lieferumfang ermöglicht es, einen Kaffe Vorrat an einem praktischen Ort wie einer Kühlschranktür aufzubewahren, ohne zusätzlichen Platz auf der Arbeitsfläche zu beanspruchen. Nutzer können zwei bevorzugte Portionsgrößen programmieren; anschließend werden alle Einstellungen automatisch angewendet.

XiaomiMijiaKaffeemaschineTechnologieGadgets
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Huawei Pura X View als erstes Monoblock-Smartphone mit einzigartigem Display vorgestelltHuawei Pura X View als erstes Monoblock-Smartphone mit einzigartigem Display vorgestelltHeute, 18:00iPhone 18 Pro erscheint in neuen Farben mit kleinerer Dynamic IslandiPhone 18 Pro erscheint in neuen Farben mit kleinerer Dynamic IslandHeute, 15:27Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestelltNeuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestelltHeute, 14:54Xiaomi stellt humanoiden Roboter der neuen Generation vorXiaomi stellt humanoiden Roboter der neuen Generation vorHeute, 14:25SpaceX hat über 11.000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebrachtSpaceX hat über 11.000 Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebrachtHeute, 13:52Elon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-RaketeElon Musk spricht über die nächsten Tests und Pläne der Starship-RaketeHeute, 13:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Beispiellose Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt: 5 Flaggschiffe erscheinen im September 2026
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All