Sorge in Argentinien: Scaloni plagen drei Probleme

·24·Sport
Sorge in Argentinien: Scaloni plagen drei Probleme

Obwohl die argentinische Nationalmannschaft das Achtelfinale der WM 2026 erreicht hat, ist der Trainerstab um Lionel Scaloni mit der Leistung des Teams nicht voll zufrieden.

Ein mühsamer Sieg gegen Kap Verde hat die Schwachstellen des amtierenden Weltmeisters offengelegt. Nun muss Argentinien vor dem entscheidenden Duell gegen Ägypten mehrere wichtige Probleme lösen.

Das Pressing funktioniert nicht wie erwartet

Laut der Zeitung Diario Olé ist das größte Sorgenkind von Scaloni das Pressingsystem der Mannschaft.

Die argentinischen Spieler pressen nach Ballverlusten nicht schnell oder organisiert genug. Infolgedessen können sich die Gegner aus dem Druck befreien und gefährliche Konter einleiten.

Scaloni erwartet von seinem Team ein deutlich aktiveres, intensiveres und geschlosseneres Pressing.

Ballbesitz ist vorhanden, aber es fehlt an Durchschlagskraft

Obwohl Argentinien viel Ballbesitz hat und Positionsangriffe aufbaut, führen die meisten davon nicht zu gefährlichen Abschlüssen.

Das Team tut sich schwer, das Tempo zu erhöhen, die gegnerische Abwehr mit überraschenden Pässen zu durchbrechen und die Angriffsrichtung schnell zu verlagern.

Deshalb wirken Argentiniens Angriffe manchmal eintönig und für den Gegner vorhersehbar.

Alle Lösungen werden wieder von Messi erwartet

Ein weiteres ernstes Problem für den Trainerstab ist die übermäßige Abhängigkeit der Mannschaft von Lionel Messis individueller Klasse.

Besonders gegen tief stehende Gegner hofft Argentinien bei der Lösung in der Offensive auf seinen 39-jährigen Anführer.

Obwohl Messi weiterhin entscheidende Momente kreiert, möchte Scaloni die Verantwortung im Angriff gleichmäßiger auf andere Spieler verteilen. Andernfalls könnten die Gegner Messi neutralisieren und das gesamte Offensivpotenzial des Teams einschränken.

Kap Verde hat Argentinien stark gefordert

Die „Albiceleste“ hatte in der vorherigen Play-off-Runde gegen Kap Verde ein deutlich schwereres Spiel als erwartet.

In der regulären Spielzeit gab es keinen Sieger, und die Argentinier gewannen erst in der Verlängerung mit 3:2. Dieses Spiel zeigte, dass das Team noch an Pressing, Spielaufbau und defensiver Balance arbeiten muss.

Der nächste Test ist Ägypten

Die argentinische Nationalmannschaft trifft am 7. Juli im Achtelfinale der WM 2026 auf Ägypten.

Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Ägypten gilt als defensiv diszipliniert und konterstark. Sollten Scalonis Schützlinge die Fehler aus dem letzten Spiel wiederholen, wird es auch in dieser Partie kein Spaziergang. Messi ist da – aber der gesamte Plan darf nicht nur auf ihm allein basieren.

ArgentinienLionel ScaloniWM 2026Lionel MessiFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

De la Fuente: „Es wäre besser, wenn Ronaldo nicht spielen würde“De la Fuente: „Es wäre besser, wenn Ronaldo nicht spielen würde“Heute, 11:27Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Warum will Kasachstan nicht nach Asien zurückkehren?Heute, 11:08Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“Cristiano Ronaldo: „Das ist meine letzte Weltmeisterschaft“Heute, 11:04Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“Haaland zwingt Brasilien in die Knie: „Mein Leben ist das Toreschießen“Heute, 10:19Harry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHarry Kane stellt Linekers WM-K.-o.-Rekord einHeute, 10:07Jude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoJude Bellingham wird zum Helden des Spiels gegen MexikoHeute, 09:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan