Harry Kane verliert seine Stimme: Details zum dramatischen Duell zwischen England und Mexiko

Der englische Kapitän Harry Kane hat nach einem intensiven und dramatischen Spiel gegen Mexiko seine Stimme komplett verloren. Die Begegnung im Rahmen der Weltmeisterschaft, die mit einem 3:2-Sieg für die Engländer endete, wird den Fans nicht nur wegen des Kampfes auf dem Platz, sondern auch wegen eines kuriosen Vorfalls nach dem Spiel in Erinnerung bleiben. Dies berichtet Goal.com .

Nach dem Abpfiff im legendären Estadio Azteca in der mexikanischen Hauptstadt trat der Stürmer des FC Bayern vor die BBC-Kameras. Er war jedoch kaum in der Lage zu sprechen. Kanes heisere Stimme verbreitete sich in den sozialen Medien rasend schnell, und die Fans begannen, ihn mit verschiedenen Charakteren zu vergleichen. Der Spieler selbst erklärte den Zustand mit den Emotionen auf dem Platz und dem Jubel nach den Toren.

Ein echter Kampf auf dem Platz und der Wille von Thomas Tuchel

Das Spiel selbst entwickelte sich zu einem echten Thriller. Die englische Nationalmannschaft begann sehr aktiv und ging dank eines Doppelpacks von Jude Bellingham in Führung. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Julian Quinones verkürzte den Rückstand, und kurz darauf wurde der englische Verteidiger Jarell Quansah vom Platz gestellt. Dies zwang die Mannschaft von Thomas Tuchel, den Großteil des Spiels in Unterzahl zu bestreiten.

In dieser schwierigen Situation übernahm Harry Kane die Kapitänsverantwortung und erzielte in der 60. Minute per Elfmeter das dritte Tor für sein Team. Obwohl der Mexikaner Raul Jimenez ebenfalls per Elfmeter auf ein Tor verkürzen konnte, hielt die englische Defensive bis zum Schluss stand. Wie Goal.com berichtet, brachte dieser Sieg England ins Viertelfinale, wo sie nun in Miami auf Norwegen treffen werden.

„Es war ein verrücktes Spiel. Wir mussten bis zum Ende kämpfen. Ich habe gerade ununterbrochen gesungen, deshalb kann ich nicht sprechen. Die Atmosphäre, das Team und alles war gegen uns, aber wir haben einen Weg gefunden zu gewinnen“, sagte Harry Kane mit heiserer Stimme während des Interviews.

Auch Nationaltrainer Thomas Tuchel konnte seine Begeisterung nach dem Spiel nicht verbergen. Der deutsche Trainer zeigte sich stolz auf den Charakter seiner Mannschaft in einem Spiel, das aufgrund widriger Wetterbedingungen um eine Stunde verschoben worden war. Er betonte, dass man in Stadien wie dem Azteca nicht nur Können, sondern auch eine starke Mentalität brauche, um zu gewinnen.

Dieser Sieg gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte im Turnier für England. Harry Kane hat erneut bewiesen, dass er ein echter Anführer ist – nicht nur mit seinen Toren, sondern auch damit, wie er sein Team mit vollem Einsatz unterstützte. Nun warten die Fans darauf, dass sich seine Stimme bis zum Viertelfinale wieder erholt.