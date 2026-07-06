Neymar gibt seinen Rücktritt aus der brasilianischen Nationalmannschaft bekannt

Einer der größten Stars in der Geschichte des brasilianischen Fußballs, der ewige Torschützenkönig der Nationalmannschaft, Neymar, hat seine internationale Karriere beendet. Diese unerwartete und emotionale Entscheidung wurde nach der Niederlage Brasiliens gegen Norwegen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Für den 34-jährigen Stürmer war dieses Turnier der letzte große Wettbewerb seiner Laufbahn. Wie Goal.com berichtet.

Im Spiel gegen Norwegen verloren die Brasilianer mit 1:2 und mussten das Turnier vorzeitig verlassen. Obwohl Neymar in den letzten Minuten per Elfmeter traf, konnte dies die "Pentacampeões" nicht mehr retten. Nachdem er auf dem Platz seine Tränen nicht zurückhalten konnte, bestätigte der Fußballer in der Mixed-Zone, dass er das Trikot der Nationalmannschaft nie wieder tragen werde.

Das Ende eines legendären Weges

Neymar kommentierte das Ende seiner internationalen Karriere symbolisch. "Ich habe es versucht, ich habe alles gegeben. Alles begann im MetLife Stadium und genau hier ist es zu Ende gegangen. Jetzt ist alles vorbei", betonte der Stürmer. Laut Goal.com zeigt der emotionale Zustand des Spielers, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist.

Neymars 16-jährige Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft war reich an Rekorden und unvergesslichen Momenten. Er absolvierte 130 Länderspiele und erzielte 80 Tore. Damit brach er den Rekord der Legende Pelé und wurde zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des Landes. Zudem stehen 59 Assists auf seinem Konto.

Zahlen und Vermächtnis

Neymar zeichnete sich nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch seine Führungsqualitäten auf dem Platz aus. Er belegt den zweiten Platz in der Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Nationalmannschaft. Leider fehlt ihm der Weltmeistertitel in seiner Sammlung, doch er blieb über ein Jahrzehnt lang das Gesicht und Symbol des brasilianischen Fußballs.

Neymar, der das Trikot mit der Nummer 10 würdig trug, stand trotz taktischer Umstellungen und Trainerwechsel immer im Zentrum des Offensivspiels. Sein Abschied markiert das Ende einer Ära im brasilianischen Fußball. Nun muss die "Seleção" einen neuen Anführer finden, doch Neymars statistische Erfolge und sein Spielstil werden den Fans zweifellos noch lange in Erinnerung bleiben.