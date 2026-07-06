Brasilien verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft, Neymars Tränen sorgen für Diskussionen!

Die brasilianische Nationalmannschaft trat im Achtelfinale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen an. Die Begegnung endete mit einem 1:2-Sieg für Norwegen, womit Brasilien aus dem Turnier ausschied.

Nach dem Spiel konnte Neymar seine Emotionen nicht verbergen. Er konnte seine Tränen auf dem Spielfeld nicht zurückhalten. Aufnahmen des Spielers in diesem Zustand verbreiteten sich in kürzester Zeit in den sozialen Medien.

Die Nutzer reagierten unterschiedlich auf Neymars Tränen. Während einige seine Verbundenheit zur Nationalmannschaft und seine tiefe Betroffenheit über die Niederlage hervorhoben, kritisierten andere die Leistung Brasiliens.

Norwegen hingegen feierte einen historischen Sieg und zog in die nächste Runde ein. Für Brasilien war dies das letzte Spiel bei dieser Weltmeisterschaft.