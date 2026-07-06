Eine groß angelegte wissenschaftliche Übersicht, die in The Lancet, einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften der Welt, veröffentlicht wurde, hat die Sicherheit und hohe Wirksamkeit von Impfstoffen auf Basis der mRNA-Technologie (Messenger-RNA) erneut bestätigt. Diese Studie, die von einem Team aus Wissenschaftlern aus Kanada, Großbritannien, den USA und Hongkong durchgeführt wurde, analysierte Daten zu Milliarden von Dosen, die seit Beginn der Pandemie verabreicht wurden. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Autoren der Studie erläutern den Wirkmechanismus der mRNA-Technologie im Detail. Diese Impfstoffe geben den Zellen eine „Anleitung“ zur Produktion eines kleinen Teils eines viralen Proteins, was das Immunsystem auf eine potenzielle Bedrohung vorbereitet. Wichtig ist, dass das mRNA-Molekül nach Erfüllung seiner Aufgabe im Körper schnell abgebaut wird und keine Spuren hinterlässt.

Unbegründete Sorgen über genetische Veränderungen

Die wissenschaftliche Arbeit widerlegt vollständig eine der am weitesten verbreiteten Ängste in der Gesellschaft: die Gerüchte, dass mRNA-Impfstoffe die menschliche DNA beeinflussen könnten. Wissenschaftler betonen, dass das Funktionsprinzip der Technologie weder das Eindringen in den Zellkern noch eine Interaktion mit dem Genom vorsieht. Dies bedeutet, dass die Impfstoffe auf genetischer Ebene sicher sind.

Eine Gruppe unter der Leitung der Bioingenieurin Anna Blakney von der University of British Columbia listete die Vorteile der mRNA-Plattform wie folgt auf:

Kurze Entwicklungszeit für Impfstoffe;

Möglichkeit zur schnellen Skalierung der Produktion;

Bildung einer starken und stabilen Immunantwort.

Nebenwirkungen und zukünftige Möglichkeiten

Der Bericht in The Lancet geht auch offen auf Nebenwirkungen ein. Es wird vermerkt, dass in seltenen Fällen allergische Reaktionen und Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) beobachtet wurden. Diese Fälle traten jedoch hauptsächlich bei jungen Männern auf und waren meist reversibel, wobei sie unter einfacher medizinischer Überwachung abheilten. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass der Nutzen des Impfstoffs – die Verringerung des Risikos schwerer Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle – die wenigen potenziellen Risiken bei weitem überwiegt.

Heute beschränkt sich die mRNA-Technologie nicht nur auf COVID-19. Forscher arbeiten aktiv an der Nutzung dieser Plattform in der Onkologie. Insbesondere die Entwicklung personalisierter Impfstoffe, die individuelle Mutationen von Krebszellen bekämpfen, wird als ein neuer Meilenstein in der Medizin erwartet.

In Anbetracht der Tatsache, dass in Usbekistan während der Pandemie mRNA-Impfstoffe (wie Pfizer/BioNTech) weit verbreitet waren, sind die Ergebnisse dieser internationalen Studie auch für das lokale Gesundheitssystem und die Bevölkerung von großer Bedeutung. Solche transparenten und wissenschaftlich fundierten Informationen dienen dazu, das Vertrauen in moderne medizinische Technologien zu stärken.