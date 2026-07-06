24 Personen nach Angriff auf Kyjiw im Krankenhaus

Bei nächtlichen Luftangriffen der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Hauptstadt Kyjiw kamen mindestens 7 Menschen ums Leben.

Nach vorläufigen Angaben wurden weitere 24 Personen unterschiedlich schwer verletzt. Die Opfer erhalten medizinische Hilfe.

Infolge des Angriffs kam es Berichten zufolge in einigen Teilen der Stadt zu Zerstörungen. Die Zahlen zu Opfern und Verletzten könnten sich noch ändern.