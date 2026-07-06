Erdbeerhandel eskaliert: Konflikt auf dem Markt in Osch

Auf einem Markt in der Rayimbekov-Straße in Osch, Kirgisistan, kam es zu einem Konflikt zwischen Händlern und einem Landwirt. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in kürzester Zeit in den sozialen Medien und lösten unter den Nutzern hitzige Diskussionen aus.

Zeugen zufolge begann die Auseinandersetzung zwischen einem Erdbeerbauern und lokalen Händlern auf dem Markt. Im Zuge der Eskalation wurden die Erdbeeren des Bauern zertrampelt und seine Kleidung zerrissen.

Der Vorfall wurde von der Polizeidienststelle „Ak-Buura“ registriert. Die Strafverfolgungsbehörden haben die Identität der Beteiligten festgestellt und sie zur Untersuchung auf die Wache gebracht.

Derzeit wurden notwendige Untersuchungen angeordnet, und die Vorermittlungen zu allen Umständen des Vorfalls dauern an.