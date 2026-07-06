Jude Bellingham ruft Fans nach Sieg gegen Mexiko zum Feiern auf

Der Star von England und Real Madrid, Jude Bellingham, konnte seine Begeisterung nach dem dramatischen Spiel gegen Mexiko, das den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft sicherte, nicht verbergen. Der Mittelfeldspieler, der beim 3:2-Sieg im Azteca-Stadion einen Doppelpack erzielte, bezeichnete diesen Sieg als den stolzesten Moment seiner internationalen Karriere. Laut Goal.com berichtet .

Da das Spiel am Montagmorgen britischer Zeit endete, sprach Bellingham den Fans, die auf ihren Schlaf verzichteten, um das Team zu unterstützen, einen besonderen Dank aus. Mit einem Augenzwinkern schlug der Fußballer vor, dass im Land ein Feiertag ausgerufen werden sollte, und rief Arbeitnehmer und Schüler zum Feiern auf. Laut Goal.com wandte er sich an die Fans: "Schickt euren Chefs einfach eine Nachricht und sagt ihnen, dass ihr nicht kommt, so einfach ist das."

Ein hart erkämpfter Sieg im historischen Stadion

Das Spiel war für die von Thomas Tuchel geführte englische Nationalmannschaft nicht einfach. Obwohl Jarell Quansah eine Rote Karte sah und das Team in Unterzahl brachte, zeigten sich die Engländer kämpferisch. Zwei Tore von Jude Bellingham und ein präziser Treffer von Harry Kane sicherten den Sieg für die "Three Lions". Es ist anzumerken, dass Mexiko in 89 Spielen in seiner historischen Arena nur zweimal verloren hatte.

Nach dem Spiel sprach Bellingham über den Teamgeist und die Unterstützung der Fans. Seinen Worten zufolge dachte das Team die ganze Woche nur darüber nach, wie man gegen die schwierige Atmosphäre in Mexiko und einen starken Gegner spielt. Der Fußballer bewertete diesen Sieg als seinen besten Abend im England-Trikot und betonte, dass dies ein Erfolg für das ganze Land sei.

Verbindung und Verantwortung gegenüber den Fans

In seinem Interview erinnerte sich Jude Bellingham daran, dass er seit seiner Kindheit Fan der englischen Nationalmannschaft sei. Er erzählte, dass er die Weltmeisterschaft 2010 zum ersten Mal gesehen habe und sich gut an die damaligen Schwierigkeiten erinnere. Jetzt sei er glücklich, Teil einer Mannschaft zu sein, die den Fans Freude bereiten kann.

"Ich bin seit meinem siebten Lebensjahr England-Fan. Heute Teil einer Mannschaft zu sein, die dem Land solche Momente bescheren kann, ist das wichtigste Ereignis meiner Karriere und meines Lebens. Deshalb sollen die Kinder nicht zur Schule gehen und die Eltern nicht zur Arbeit; heute ist Zeit, mit Freunden zu feiern", fügte der junge Star hinzu.

Dieser Sieg stärkte die Ambitionen der englischen Nationalmannschaft im Turnier weiter. In vollem Bewusstsein seiner Verantwortung zeigte sich Bellingham zuversichtlich, dass jeder der 26 Spieler im Kader zu einer solchen Leistung fähig ist. Nun beginnen die Schützlinge von Thomas Tuchel mit der Vorbereitung auf das Viertelfinale.