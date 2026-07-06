Unabhängigkeitstag in mehreren US-Bundesstaaten endet mit Schießereien

Während der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag kam es in mehreren US-Städten zu Schießereien. Nach vorläufigen Angaben sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende wurden verletzt, berichtet NBC News.

Einer der schwersten Vorfälle ereignete sich in Coney Island im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ein maskierter Schütze eröffnete das Feuer auf Menschen bei einem Familien-Barbecue. Dabei wurden acht Personen, darunter vier Kinder, verletzt.

Auch in Indiana, Kalifornien, Missouri und Ohio wurden während der Veranstaltungen zum Unabhängigkeitstag bewaffnete Angriffe gemeldet. In einigen Fällen waren die Opfer Minderjährige.

Eine Schießerei in der Innenstadt von Pensacola, Florida, führte zum Tod eines 19-Jährigen. Sechs weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt.

Bei verschiedenen Schießereien in Indiana kamen eine Frau und ein 10-jähriges Kind ums Leben. Acht Erwachsene wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

In Missouri starb ein 17-jähriger Jugendlicher. Zwei weitere 16-jährige Jugendliche, die Schussverletzungen erlitten hatten, wurden ins Krankenhaus gebracht.