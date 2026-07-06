Die Zukunft eines der hellsten Sterne des Weltfußballs, Erling Haaland, steht erneut im Mittelpunkt. Alf-Inge, der Vater des Stürmers von Manchester City, hat die Transfergerüchte befeuert, indem er über die Möglichkeit eines Wechsels zu Real Madrid sprach. Obwohl sich der Spieler in England wohlfühlt, hat der Reiz der „Königlichen“ nichts an Aktualität verloren. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Goal.com betonte Alf-Inge Haaland in einem Interview mit DAZN vor dem Spiel Norwegens gegen Brasilien, dass sein Sohn einen langfristigen Vertrag bei Manchester City habe. Er fügte jedoch Worte hinzu, die die Fans der Madrilenen aufhorchen ließen: „Jeder möchte für Real Madrid spielen. Man weiß im Fußball nie, was passiert“, betonte er.

Der mittlerweile 25-jährige Erling Haaland beweist bei der Weltmeisterschaft 2026, dass er in Bestform ist. Im Spiel gegen Brasilien erzielte er einen Doppelpack und führte Norwegen ins Viertelfinale. Der Stürmer hat seine Torbilanz im Turnier auf 7 Treffer ausgebaut und liegt damit gleichauf mit Lionel Messi und Kylian Mbappé im Rennen um die Torjägerkanone. Seine Länderspielstatistik – 62 Tore in 54 Spielen – ist eine unglaubliche Marke für die Fußballwelt.

Das Interesse der Madrilenen und Wahlversprechen

Der Name Haaland fiel häufig während des kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahlkampfs bei Real Madrid. Der unterlegene Kandidat Enrique Riquelme hatte seine Kampagne auf das Versprechen aufgebaut, den norwegischen Star zu verpflichten. Obwohl Haalands Beraterin Rafaela Pimenta diese Aussagen damals dementierte, deuten die jüngsten Äußerungen des Vaters darauf hin, dass die Transfertür nicht vollständig verschlossen ist.

Die Führung von Manchester City versucht, Ruhe zu bewahren. Der Verein verlängerte den Vertrag mit dem Stürmer Anfang 2025 und band ihn langfristig an sich. Dennoch könnte das Interesse von Giganten wie Real Madrid und die sich ändernden Pläne des Spielers eine ständige Bedrohung für den englischen Meister darstellen.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieses Transferthema von großem Interesse. Jede Bewegung von Erling Haaland sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre er zweifellos einer der teuersten und aufsehenerregendsten Deals der Fußballgeschichte. Vorerst konzentriert sich der Stürmer jedoch auf seinen erfolgreichen Auftritt bei der Weltmeisterschaft.