Astronomen untersuchen den Super-Erde-Exoplaneten GJ 3378b neu

Astronomen, die mit dem Hobby-Eberly-Teleskop in den USA arbeiten, haben die Parameter des Exoplaneten GJ 3378b, der sich in relativ geringer Entfernung zur Erde befindet, neu bewertet. Neue Daten deuten darauf hin, dass dieser Himmelskörper der Erde ähnlicher sein könnte als bisher angenommen. Diese Entdeckung ist ein wichtiger Schritt bei der Suche nach Welten, die Leben beherbergen könnten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Objekt GJ 3378b befindet sich etwa 25 Lichtjahre von der Erde entfernt in Richtung des Sternbildes Giraffe (Camelopardalis). Es umkreist einen Roten Zwerg, den häufigsten Sterntyp in der Milchstraße. Aktuellen Daten zufolge wurde festgestellt, dass die Masse des Planeten etwa 2,3-mal so groß ist wie die der Erde und nicht, wie zuvor berechnet, 5-mal so groß.

Gesteinswelt und aktualisierte Umlaufbahn

Diese Massenbestimmung ist wissenschaftlich von großer Bedeutung. Da GJ 3378b mit 2,3 Erdmassen eher ein fester, felsiger Planet ist als ein „Mini-Neptun“ mit einer dichten Gashülle. Die Wissenschaftler präzisierten auch seine Umlaufzeit: Der Planet umkreist seine Sonne in 21 Tagen statt in 25 Tagen.

In dieser Studie wurde das Instrument Habitable-zone Planet Finder verwendet. Dieses Gerät arbeitet mit der Radialgeschwindigkeitsmethode: Wenn ein Planet mit seiner Schwerkraft leicht an seinem Stern zieht, entstehen kleine Schwingungen im Spektrum des Sterns. Durch diese Mikroverschiebungen ist es möglich, die Masse und Umlaufbahn des Planeten mit hoher Präzision zu berechnen.

Rote Zwerge machen fast 70 Prozent der Sterne in unserer Galaxie aus. Sie sind kühl und lichtschwach und strahlen den größten Teil ihrer Energie im Infrarotbereich ab. Daher ist die Untersuchung von Planeten in solchen Systemen entscheidend, um zu verstehen, wie verbreitet lebensfreundliche Welten im Universum sind.

Prioritätsziel für zukünftige Forschung

Laut ixbt.com wurden zur Überprüfung der Daten auch Ergebnisse der Weltraummissionen TESS und Gaia sowie anderer bodengestützter Beobachtungsstationen verwendet. Dennoch könnte Leben um Rote Zwerge mit komplexen Bedingungen konfrontiert sein: Da die Planeten dem Stern sehr nahe sind, besteht die Gefahr intensiver Strahlung und eines atmosphärischen Verlusts.

Derzeit bleibt GJ 3378b ein Kandidat für einen Planeten, auf dem Leben existieren könnte. Seine präzisierten Eigenschaften machen ihn jedoch zu einem vorrangigen Ziel für Teleskope der nächsten Generation, einschließlich Instrumenten wie dem James Webb. In Zukunft planen Wissenschaftler, die Atmosphäre des Planeten direkt zu analysieren, um nach Biomarkern – Anzeichen von Leben – zu suchen.