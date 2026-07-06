Die Sonne stellt einen neuen Rekord auf: 26 starke Eruptionen an einem Tag

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Die Sonne stellt einen neuen Rekord auf: 26 starke Eruptionen an einem Tag

Ein zweijähriger Rekord für die Anzahl der an einem einzigen Tag registrierten Sonneneruptionen wurde gebrochen. Dies teilte das Labor für Sonnenastronomie des Instituts für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften mit.

Nach Angaben des Labors wurden am 5. Juli zwischen 00:00 und 23:59 Uhr Moskauer Zeit insgesamt 26 Eruptionen der Klasse C und höher auf der Sonne beobachtet. In Weltzeit wurden im gleichen Zeitraum 24 Eruptionen registriert. Experten betonen, dass dies der höchste Wert der letzten zwei Jahre ist.

Wissenschaftler merken an, dass sich Gruppen von Sonnenflecken, darunter der größte Sonnenfleck des letzten Jahrzehnts mit der Nummer 4478, nach Westen bewegen. Es wird erwartet, dass er am 7. Juli auf die von der Erde aus nicht sichtbare Seite der Sonne wandert. Sollten diese Flecken in den nächsten zwei Wochen bestehen bleiben, könnten sie in der zweiten Julihälfte wieder in Richtung Erde zurückkehren. Experten halten diese Wahrscheinlichkeit jedoch für recht gering.

Laut dem Labor wird der Röntgenfluss, der in der vergangenen Woche um das Zehnfache angestiegen ist, nun allmählich wieder abnehmen. Wenn keine neuen aktiven Regionen auf der Sonne entstehen, wird erwartet, dass ihre Aktivität bis Mitte der Woche wieder in einen relativ ruhigen oder „Schlafmodus“ zurückkehrt.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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