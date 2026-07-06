Einst als "Flaggschiff-Killer" bekannt, steht OnePlus auf dem europäischen Markt vor ernsthaften Problemen. In letzter Zeit häufen sich Beschwerden von Gerätebesitzern in EU-Ländern über die drastisch gesunkene Qualität des Garantieservices und die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch Servicezentren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zahlreichen Beiträgen im Reddit-Forum zufolge sehen sich Nutzer sogar gezwungen, das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) einzuschalten. Die Lage ist so ernst, dass viele an der Zukunft der Marke OnePlus in der Region zweifeln. Laut ixbt.com verweigert das Unternehmen Reparaturen defekter Geräte mit fadenscheinigen Ausreden.

Gutschein statt Garantie: Wo liegt das Problem?

Als ein Nutzer seine OnePlus Buds 2 zur Garantiereparatur einsendete, teilte das Unternehmen mit, dass eine Reparatur oder ein Austausch aufgrund des "Endes des Lebenszyklus" des Modells nicht möglich sei. Stattdessen wurde dem Kunden ein Gutschein über 199 Euro für den offiziellen Shop angeboten. Ein ähnlicher Fall ereignete sich bei einem SuperVOOC-Ladegerät – der Nutzer erhielt statt einer Reparatur einen 100-Euro-Gutschein.

Die Einlösung dieser Gutscheine erweist sich jedoch als nahezu unmöglich. Kunden berichten, dass viele Artikel in den OnePlus-Onlineshops nicht vorrätig sind und verfügbare Produkte aufgrund von Rabatten oft nicht mit Gutscheinen kombiniert werden können. Dies führt zu berechtigter Kritik, da die Verbraucher faktisch um ihre Garantierechte gebracht werden.

Die Zukunft der Marke in Frage gestellt

Analysten und Nutzer werten diese Probleme als Anzeichen für einen schrittweisen Rückzug von OnePlus aus Europa . Mehrere indirekte Anzeichen deuten darauf hin:

Drastische Verringerung des Produktsortiments;

Systemische Probleme beim Garantieservice;

Umstellung der Software auf die einheitliche ColorOS-Plattform;

Warenknappheit auch auf den Märkten in den USA und Großbritannien.

Da OnePlus-Geräte in Usbekistan meist über "graue" Importe und nicht offiziell vertrieben werden, sind diese globalen Veränderungen auch für lokale Nutzer ein Warnsignal. Sollte das Unternehmen den Service in einem so wichtigen Markt wie Europa einstellen, könnte dies weltweit zu einem Mangel an Ersatzteilen führen.

Bisher hat die Geschäftsführung von OnePlus keine offizielle Stellungnahme zu dieser Situation abgegeben. Gleichzeitig behaupten chinesische Insider, dass das Unternehmen an neuen Modellen arbeitet. Die Strategie des Technologiegiganten in Europa und seine Verpflichtungen gegenüber den Kunden bleiben jedoch höchst fragwürdig.