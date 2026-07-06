Opta-Supercomputer: Wer gewinnt das Duell Spanien gegen Portugal?

Vor dem Achtelfinale der WM 2026 zwischen Spanien und Portugal hat der Opta-Supercomputer die Siegchancen beider Mannschaften berechnet.

Laut der Analyse hat Spanien bei einem Sieg in der regulären Spielzeit einen klaren Vorteil. Die Wahrscheinlichkeit für Portugal ist fast doppelt so niedrig bewertet.

Siegwahrscheinlichkeit Spanien — 48,6 Prozent

Laut Opta Analyst liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die spanische Nationalmannschaft in der regulären Spielzeit gewinnt, bei 48,6 Prozent.Dieser Wert macht die Spanier zum klaren Favoriten der Partie.

Dieser Wert macht die Spanier zum klaren Favoriten der Partie.

Portugal erhält eine Chance von 25,6 Prozent

Die Wahrscheinlichkeit, dass die portugiesische Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten gewinnt, wird auf 25,6 Prozentgeschätzt.

Dennoch ist das Team um Cristiano Ronaldo in der Lage, in großen Spielen jede Prognose auf den Kopf zu stellen.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Verlängerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in der regulären Zeit unentschieden endet und in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht, liegt bei 25,8 Prozent.Die Opta-Berechnung sieht wie folgt aus:

Die Opta-Berechnung sieht wie folgt aus:

Sieg Spanien — 48,6 Prozent;

Sieg Portugal — 25,6 Prozent;

Unentschieden und Verlängerung — 25,8 Prozent.

Das iberische Derby beginnt um 00:00 Uhr

Das WM-Achtelfinale 2026 zwischen Portugal und Spanien beginnt um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Die Zahlen sehen Spanien als Favoriten, aber in den Playoffs kann ein einziger Moment das gesamte Szenario verändern.