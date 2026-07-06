Kane gegen Haaland: WM-Viertelfinaltickets steigen auf 8 Millionen Dollar

Das WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen in Miami verspricht eines der teuersten Ereignisse der Fußballgeschichte zu werden. Das Duell der beiden Top-Stürmer Harry Kane und Erling Haaland hat bei den Fans für beispielloses Interesse gesorgt, was die Ticketpreise in astronomische Höhen getrieben hat. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Auf der offiziellen Wiederverkaufsplattform der FIFA sind einige Tickets für dieses Spiel auf erstaunliche 8 Millionen Dollar gestiegen. Auch wenn dies das extreme Ende des Marktes darstellt, sind die Einstiegspreise für normale Fans ebenfalls sehr hoch. Laut SeatPick werden die günstigsten Plätze derzeit für 2.760 Dollar angeboten, was dieses Spiel zu einem der teuersten Sportereignisse der letzten Jahre macht.

Star-Duell in Miami

Die Partie im Hard Rock Stadium wird nicht nur als Aufeinandertreffen zweier starker Mannschaften, sondern auch als Duell der besten Torjäger unserer Zeit bewertet. Die englische Nationalmannschaft sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale durch einen spannenden 3:2-Sieg gegen die Gastgeber im legendären Estadio Azteca in Mexiko. Das Team von Thomas Tuchel zeigte trotz der großen Höhe und der feindseligen Atmosphäre eine starke Leistung und reiste an die Küste Floridas.

Interessanterweise sind die allgemeinen Ticketpreise nach dem überraschenden Ausscheiden Brasiliens leicht gesunken. Experten stellen fest, dass der Durchschnittspreis für Drei-Tage-Tickets um 28 Prozent gefallen ist, aber die Nachfrage nach dem „Top-Spiel“ zwischen England und Norwegen bleibt auf Rekordniveau.

Die englische Nationalmannschaft setzt ihre Tradition fort, bei jedem großen Turnier seit 2018 das Viertelfinale zu erreichen. Nach den Misserfolgen von 2010 und 2014 haben die „Three Lions“ Stabilität gefunden. Da man jedoch vor vier Jahren in Katar gegen Frankreich und 2018 gegen Kroatien verlor, ist der Druck auf Harry Kane und seine Teamkollegen diesmal besonders hoch.

Wie entwickeln sich die Preise in den nächsten Runden?

Sollten die Engländer das von Erling Haaland angeführte Norwegen besiegen, geht es für sie nach Atlanta zum Halbfinale. Mit dem Näherrücken der entscheidenden Turnierphase steigen auch die finanziellen Einsätze. Die Startpreise für Halbfinaltickets liegen bereits bei 3.600 Dollar, während VIP-Hospitality-Pakete bis zu 800.000 Dollar erreichen.

Dieses Viertelfinale dürfte nicht nur sportlich, sondern auch kommerziell ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaften aufschlagen. Während die Welt auf Miami blickt, wartet die Fußballwelt gespannt darauf, wer sich das Ticket für das Halbfinale sichert.