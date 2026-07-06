Apple führt nach vierjähriger Pause wieder Bankkartenzahlungen in Indien ein

Apple hat damit begonnen, die Möglichkeit zur Bezahlung von Apple Account-Käufen per Bankkarte auf dem indischen Markt wieder einzuführen. Dieser Schritt nach einer vierjährigen Pause gilt als jüngster Versuch des Tech-Giganten, sich an die Anforderungen der lokalen Regulierungsbehörden anzupassen. Die Änderung vereinfacht die Nutzung digitaler Dienste für iPhone-Nutzer erheblich. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemäß den neuen Regeln können Nutzer nun ihre Visa- und Mastercard-Kredit- sowie Debitkarten mit ihrem Apple Account verknüpfen. Dies gilt für Abonnements wie iCloud+, Apple Music sowie für Einkäufe im App Store. Zur Information: Apple hatte die Kartenzahlung im Mai 2022 aufgrund von Änderungen am System für wiederkehrende Zahlungen im Land eingestellt.

Regulatorische Anforderungen und technische Lösungen

Laut TechCrunch verlangten die 2021 von der Reserve Bank of India (RBI) eingeführten neuen Regeln von Händlern und Zahlungsanbietern eine starke Kundenauthentifizierung sowie die Verwendung tokenisierter Kartendaten. Zudem war es Unternehmen untersagt, Kreditkartendaten von Kunden auf eigenen Servern zu speichern. Apple hat sein Backend-System komplett überarbeitet, um diese komplexen technischen Anforderungen zu erfüllen.

In den letzten zwei Jahren waren indische Nutzer gezwungen, Abonnements ausschließlich über UPI (ein lokales Sofortzahlungsnetzwerk), Net-Banking oder durch das Aufladen des Apple Account-Guthabens zu bezahlen. Die Einschränkungen bei den Karten sorgten für Unannehmlichkeiten und erschwerten die automatische Verlängerung von Abonnements.

Globaler Druck und lokale Anpassung

Dieser Schritt von Apple in Indien spiegelt Veränderungen in der globalen Strategie des Unternehmens wider. Weltweit führen Regierungen derzeit spezifische Regeln für digitale Plattformen ein. So zwingen beispielsweise gesetzliche Änderungen in der Europäischen Union, Japan und Südkorea das Unternehmen aus Cupertino dazu, seinen App Store und seine Zahlungssysteme zu lokalisieren.

Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint Research, betonte, dass diese Neuerung zwar lange auf sich warten ließ, aber eines der Haupthindernisse bei der Erneuerung von Abonnements beseitigt. Da das Dienstleistungsgeschäft von Apple in Indien zweistellig wächst, ist die Bereitstellung weiterer Zahlungsmethoden für das Unternehmen von strategischer Bedeutung.

Die Rückkehr der Bankkarten hat zudem Spekulationen über die Einführung von Apple Pay in Indien neu entfacht. Obwohl das Unternehmen noch keine offiziellen Pläne bekannt gegeben hat, könnte die Anpassung der Zahlungsinfrastruktur an die lokale Gesetzgebung den Weg für diesen Dienst ebnen. Die Funktion für Kartenzahlungen wird derzeit schrittweise eingeführt und soll in Kürze für alle Nutzer verfügbar sein.